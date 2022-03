Quieren evitar otro fiasco

Desde días atrás, en carreteras y vías de acceso de las principales ciudades de al menos 19 estados de la República, incluyendo a Veracruz, fueron colocados espectaculares, lonas y mensajes en bardas y postes para promover la votación del ejercicio ciudadano de Revocación de Mandato del próximo 10 de abril, en actos claramente propagandísticos y contra la ley electoral en época de veda.

Morena y la organización ‘Que siga la Democracia’, brazo político del partido en el poder o afín a éste, han venido arrogándose el reclamo de dicho “derecho ciudadano”. En realidad, la difusión que se hace en medios electrónicos y televisivos tendrían que ser suficientes para informar a la población de este proceso, sin necesidad de dar vida al “agandalle” de antes, que tanto criticaron quienes actualmente transitan en la administración pública, es decir, aprovecharse del poder para sacar ventaja y satisfacer intereses propios. En el caso veracruzano, a ese hecho se agrega la colocación de lonas en domicilios particulares de sus simpatizantes con el mensaje “queremos que siga AMLO”, y el mismo anuncio en cientos de taxis del servicio de transporte concesionado por el gobierno estatal, es decir, del servicio público. Esa hiperactividad morenista parecería delatar temor de que el pueblo no les otorgue la confianza que ellos presumen tener y vuelva a repetirse el fiasco que resultó la consulta para enjuiciar a ex presidentes de México, cuando sólo se alcanzó una participación del 7.11% del total del padrón electoral, es decir, 6 millones 511 mil 385 acudieron a votar a las urnas, apenas una quinta parte de los sufragios que obtuvo Morena y sus aliados para que Andrés Manuel López Obrador obtuviera el triunfo para alcanzar la presidencia de la República. De hecho, la Revocación de Mandato ha sido un tema polémico muy discutido desde que lo anunció el jefe del Ejecutivo federal, pues, conforme al artículo 35 de la Constitución, se trata de un procedimiento que “solamente podrá ser solicitado por ciudadanas y ciudadanas, y, (para que pueda realizarse, deberá reunirse) el número de firmas correspondiente a, por lo menos, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de al menos, 17 entidades federativas”. No se busca ratificar al presidente, él fue elegido para un mandato de seis años y tiene la aceptación popular suficiente para transitar la mitad de lo que resta a su gobierno; sin embargo, este ejercicio podría darle una clara idea de si en realidad cuenta aún con el respaldo de la gente que lo eligió, y, conforme al resultado, saber el escenario para 2024, cuando se elegirá al sucesor, que idealmente para él sería alguien de su círculo cercano, y no de la oposición a la que todos los días busca debilitarla a través del discurso machacón de que son los enemigos del pueblo, conservadores y corruptos, aunque la percepción poco a poco ha ido cambiando en los ciudadanos. Por lo pronto, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro de toda esa propaganda ilegal que nadie sabe quién o quiénes la ordenaron, si Morena, su filial o el gobierno estatal, y cuánto y de dónde salió dinero se gastó, bajo el fundamento de que este proceso “debe estar libre de injerencias, financiamiento público y de intervenciones

