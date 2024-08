QUIERO PRESIDIR AL PRI

Como candidata a la presidencia nacional del PRI, pienso que estamos ante la oportunidad de reinventarnos como la vanguardia política de México. En el corazón de nuestra renovación está el fortalecimiento de nuestros comités municipales y seccionales. Estos son los verdaderos héroes de nuestro partido, los que mantienen viva la llama del priismo en cada rincón del país. Con el programa "Del Barrio y comunidades rurales al Ayuntamiento", garantizaremos que una proporción de las candidaturas a los ayuntamientos sean ocupadas por estos guerreros de la base. Ya no más presidentes seccionales relegados; es hora de que el trabajo en la calle se traduzca en poder de decisión en los cabildos.

Pero un partido fuerte necesita recursos, y es aquí donde nuestra creatividad e innovación entran en juego. Con el programa "Emprendedores PRI", revolucionaremos nuestro financiamiento de una manera tan legal y transparente que hasta el SAT nos aplaudirá. Organizaremos eventos culturales, deportivos y espectáculos que no solo generarán recursos, sino que también nos reconectarán con la gente. Cada comité se convertirá en un centro de ideas y emprendimiento, aprovechando las exenciones fiscales que la ley nos permite para fortalecer nuestras estructuras desde la base.

El PRI del futuro es un partido que abraza la diversidad y empodera a sus jóvenes y mujeres. Con "Los jóvenes mandan", daremos a la juventud priista un poder de veto real en las decisiones cruciales del partido que les afecten a su desarrollo político. Ya no serán el futuro, sino el presente dinámico y vibrante de nuestra organización. Para las mujeres, nuestro compromiso es inquebrantable: el 60% de las candidaturas serán para mujeres, un derecho ganado con sangre, sudor y lágrimas. El programa "Mujeres Líderes PRI" no solo promoverá la participación femenina, sino que creará una red de apoyo tan fuerte que ninguna mujer priista volverá a sentirse sola en su lucha política.

En la era digital, un partido que no se moderniza está condenado a la irrelevancia. Por eso, con "PRI Digital", nos convertiremos en la vanguardia tecnológica de la política mexicana. Implementaremos inteligencia artificial para analizar tendencias sociales, un sistema de gestión de conocimiento que hará que cada experiencia y lección aprendida esté al alcance de todos nuestros militantes, y un laboratorio de innovación política que diseñará estrategias tan avanzadas que nuestros adversarios pensarán que tenemos un oráculo.

Pero nuestra causa más importante es la defensa de la democracia y el pluralismo frente al autoritarismo creciente. Con la campaña "México Plural", nos convertiremos en el escudo que proteja a cada mexicano de la arbitrariedad. Defenderemos el debate parlamentario, formaremos alianzas con todos aquellos que amen la libertad, y seremos un faro de alerta contra cada intento de socavar nuestras instituciones democráticas.

El PRI que proponemos no es el de la nostalgia, sino el de la innovación y la valentía patriota. Un PRI que honra su legado histórico pero que no teme romper paradigmas. Mi compañero de fórmula Cuauhtémoc Betanzos y yo, no estamos aquí para lamentarnos por las derrotas del pasado, sino para forjar un nuevo futuro. Un futuro donde el PRI vuelva a ser la fuerza política que México necesita y merece. Con emoción y coraje estratégico, lucharemos por cada voto, por cada cargo, por cada oportunidad de servir a nuestro país.

Proponemos un partido en donde vayamos unidos, modernos, inclusivos y combativos, demostraremos que el PRI , como partido con vocación de poder, recuperará la relevancia política que se requiere en los tres órdenes de gobierno. X: @lorenapignon_