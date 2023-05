Quincena trágica

Los últimos días, la Presidencia y la mayoría de la Legislatura aborregada han estado muy ocupados, tramando estrategias en lo oscurito para seguir dañando al país bajo el pretexto de la transformación y afianzar la continuidad de la novel dictadura, copia de las dictaduras de Venezuela y Cuba.



Por un lado, a Andrés se le retorció el hígado al saber que su plan B de la reforma electoral fue desechado por la Suprema Corte, acusando a los ministros de corruptos, neoliberales y otros adjetivos que denotaban su enojo e inconformidad, al punto que propuso que las próximas designaciones de ministros sean por voto popular; cosa más que estúpida, como si la gente común supiera las funciones de un ministro de la Suprema Corte y las que debe tener un ministro de ese poder judicial y menos aún saber si zutano o mengano, propuesto por la masa ignorante de la Legislatura, es un personaje idóneo para ocupar tan importante cargo. Ahí tenemos el ejemplo de la ministra Esquivel, plagiaria, corrupta, obedeciendo órdenes del patrón que la colocó en el cargo y que, aunque sean incoherencias, da su voto por mandato.



Luego el grupo mayoritario de los legisladores, reunidos en junta urgente con el ejecutivo para recibir órdenes expresas y reunirse fuera de su recinto, a altas horas de la noche y a escondidas de los legisladores de oposición, para aprobar al vapor una serie de reformas a las leyes sin siquiera leerlas, menos discutirlas, aunque sabemos que varios de ellos apenas y saben leer balbuceando y dando traspiés como han aparecido en la tribuna algunas diputaditas morenas. Por supuesto que cuando dichas reformas lleguen a su validación en la Corte, serán desechadas al no seguir las normas y protocolos pertinentes y por estar llenas de errores e incoherencias, además de una franca intensión de mantener el poder en un personaje y en un grupo seguidor anencéfalo y coprocéfalo con intención de seguir dañando al país y a la ciudadanía.



Por otra parte, ha iniciado la disputa de las llamadas vulgarmente corcholatas, reclamando Marcelo la inequidad y las preferencias hacia Claudia por parte de varios gobernadores morenos, incluido el de Veracruz y ahora el de Sonora, donde por cierto la mayoría campesina junto con los sinaloenses están protestando por el abandono del gobierno y la falta de precios de garantía para sus cosechas, principalmente de maíz y trigo. Así que ya están tapiando ciudades y pueblos con mantas de “es Claudia” y en menor cantidad mencionando a Marcelo y en algunas poniendo a Adán por delante de Claudia, aunque de todos no se hace uno y menos sabiendo que cualquiera sería una marioneta manejada desde Chiapas.



El colmo, fue que Andrés y la Conade a cargo de otra corrupta se quisieron colgar el triunfo del equipo de nado artístico y sincronizado que recientemente ganó medallas de oro en Grecia, siendo que ni gobierno ni comisión del deporte patrocinaron ni dieron ningún apoyo a las competidoras para asistir a dicha competencia.



En fin, a ver qué nuevas sorpresas y transas aparecen en los próximos días.