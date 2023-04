Ranking Nacional de Gobernadores

Esta semana salió publicado en la mayoría de los medios de comunicación nacionales el top 10 de las y los mejores gobernadores del país, ocupando el primer lugar de aprobación el joven gobernador del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, con un 63.5%, seguido del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, con 63.4%, y en tercero la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, con 56.4%.



El primero de Movimiento Ciudadano, el segundo del Partido (de) Acción Nacional y la tercera de Morena.



Le siguen en cuarto sitio el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, con 56.25; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, con un 54.9%, está en quinto lugar; Esteban Villegas, de Durango, con un 52.7%, en sexta posición; Tere Jiménez, de Aguascalientes, en séptimo sitio con un 52.0%; Evelin Salgado Pineda, de Guerrero, con 51.7% ocupa el octavo; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, está en noveno lugar con 50.2%, y en décimo sitio se ubica Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, con 50.1%.



Estos son los y las gobernadoras aprobadas, después viene una larga lista de 22 más, totalmente reprobados por la ciudadanía que los eligió años atrás, entre ellos el nuestro, el de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien se ubica entre los últimos 4 lugares, al lado de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Sergio Salomón Céspedes, de Puebla, y David Monreal Ávila, de Zacatecas, con solo 42.7, 40.5, 25.6 y 24.1%, respectivamente.



Llama la atención que, de todos, el más joven sea el que ocupe el primer sitio de aprobación. Un militante de Movimiento Ciudadano que en un estado bipartidista, como lo era Nuevo León, donde solo el PRI y el PAN gobernaban en alternancia, él y un gran equipo de mujeres y hombres han logrado desbancar a los políticos tradicionales que ocupaban el poder solo para enriquecerse, y con ideas frescas lograron convencer en 2018 a la ciudadanía neolonesa para que ganara Samuel García e Indira Kempis los dos escaños senatoriales de mayoría, y hace casi dos años la gubernatura y la presidencia municipal de Monterrey, entre otras.



Lleva año y medio de gobierno y Samuel ha traído al nuevo Nuevo León >como él lo llama<, la mayor inversión económica en toda la historia de ese estado, ha construido autopistas que llevaban la ciudadanía décadas exigiéndolas, ha creado otras vialidades importantísimas para aligerar la movilidad y ahorrar horas-trabajo en los desplazamientos, ha dotado nuevas rutas de transporte con autobuses nuevos; ha construido cientos de viviendas para la clase trabajadora, y ahora, con la llegada de TESLA, con la creación de miles de empleos bien remunerados.



Se preocupó, también, cuando el gobierno federal no tenía vacunas para la población en México contra el Covid-19, de lograr acuerdos con las autoridades texanas y así, miles de niños y niñas fueron llevados a los puentes internacionales de México y Estados Unidos a que les aplicaran la vacuna Pfizer, y otros miles más en la ciudad de McAllen, Texas, y primordialmente, se abocó a que en todo su estado no se quedara ningún infante que tuviera cáncer sin sus tratamientos, y sin medicamentos, siendo ejemplo a nivel nacional.



No es gratuito que hoy esté en el primerísimo lugar de aprobación en todo el país, dado que ha cumplido con la palabra empeñada como candidato, inclusive desde antes que tomara posesión como gobernador.



Y mientras acá, en la aldea veracruzana, nuestro gobernador está en el lugar 29 del ranking nacional, totalmente reprobado por la ciudadanía que alguna vez pensó que era diferente a los demás. Salió peor el remedio que la enfermedad.



