Reactivar el norte veracruzano

Esta semana la arranqué en el norte veracruzano y regresé de ahí con un cúmulo de peticiones y propuestas que muy pronto se traducirán en trabajo legislativo. Como representantes populares, estamos obligadas y obligados no solo a trabajar desde una curul, sino a recorrer la entidad para escuchar de viva voz lo que les ocupa y preocupa a nuestros paisanos; por eso estuve en Poza Rica y Papantla, dos importantes municipios de la entidad.

Fue una agenda apretada; me reuní con integrantes de diversos sectores sociales y productivos a fin de poder sumar, con trabajo, a las soluciones que requiere esta parte de Veracruz. Por ejemplo, en Papantla, representantes del Consejo de Voladores me hablaron de la necesidad de contar con una mayor protección legal, pues pese a que su riqueza histórica y cultural es conocida mundialmente, no nos hemos preparado adecuadamente para preservarla.

Aunado a esto, hace falta visibilizar precisamente esa riqueza, empezando desde Veracruz, pues una mayor promoción ayudará, sin dudarlo, en una mejora económica de la región. A ese enorme pendiente se suma la necesidad de apoyar a la Escuela de Voladores, a los productores de vainilla y, también, trabajar de manera conjunta en acciones de reforestación en la región.

En Poza Rica me reuní con activistas preocupados por la lucha de los derechos para todas y todos, incluidos por supuesto los animales; a ellas y ellos les presenté el trabajo que su servidora ha realizado en estos casi seis meses como diputada local y también me hicieron llegar sus propuestas, a fin de que pueda presentarlas en el pleno; ya trabajo en eso.

También hablé con empresarios de todos los giros y tamaños sobre la urgente necesidad de reactivar la economía, ahora que, al parecer, finalmente estamos saliendo de la pandemia del Covid-19 y que ya los comercios no aguantan ni un minuto más.

Y visité el Cecati de Poza Rica, donde reiteré que seguiremos trabajando de manera estrecha para que más mujeres, sobre todo indígenas, aprendan uno de los muchos oficios que ahí se imparten, no solo para ayudarles en su economía, sino para empoderarlas.

En ambos municipios encontré muchas peticiones, pero, sobre todo, una enorme voluntad de hacer de nueva cuenta de nuestro estado un referente de lo que se hace bien; hay un enorme ímpetu de salir adelante, de hacer la diferencia en cada comunidad y estoy segura que lo mismo se replica en el resto de la entidad.

Además de estos, hay muchos otros temas pendientes de revisar y solucionar en la agenda estatal, pero escuchar lo que la gente tiene que decirnos es un paso fundamental para que las y los diputados hagamos bien nuestro trabajo, por lo que continuaré con estos recorridos a lo largo y ancho del estado.

Estoy convencida de que Veracruz necesita de todas y todos; de que para recuperar a Veracruz se necesitan ante todo ganas y me llena de emoción ver que sí hay manera de lograrlo en beneficio de las familias veracruzanas.

(*) Coordinadora Grupo Legislativo PRI Congreso Local

twitter: @AnilúIngram