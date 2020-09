Realidad espera visita de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador no va a encontrar una realidad distinta a la que tenía hace dos años Veracruz, durante su visita de trabajo este fin de semana a los municipios del de Xalapa, Veracruz y Córdoba.

Los datos alegres, impregnados de maquillaje, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), es de que se ha reducido la incidencia delictiva y de violencia, información que está basada en los registros de hechos y denuncias en los que toman conocimiento las fiscalías generales de la República y del estado, pero contrastan con lo que diariamente viven los veracruzanos. Basta una somera revisión de los periódicos impresos, portales digitales y redes sociales, para enterarse de asaltos a tarjetahabientes y robo de tarjetas bancarias y casas-habitación, secuestros y homicidios, éstos últimos catalogados delitos de alto impacto, aunque Cuitláhuac García no falla a prácticamente todas las reuniones de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz; a su favor debe abonarse que últimamente la Secretaría de Seguridad Pública ha recuperado decenas de vehículos robados. En el rubro de obra pública, no existe una sola inversión relevante en infraestructura sanitaria o de drenaje, carreteras o pavimentaciones, hechas durante los dos años que lleva este gobierno, y sobre la pandemia, la entidad está colocada en el tercer lugar nacional con más de 32 mil casos confirmados de Covid-19 y más de cuatro mil 200 fallecidos por causa de esa enfermedad, agregándole un cuarto lugar en la República en casos de dengue, y que junto con Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Tamaulipas, son las entidades que concentran el 63% de los casos confirmados. Sin embargo, AMLO no acude a supervisar al mandatario veracruzano que abandera la causa del partido que lo llevó a la presidencia de la República, viene a revisar cómo están desarrollándose los programas sociales que se aplican en la entidad, los más importante de ellos ‘Sembrando Vida’ en las zonas rurales, pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, y becas para estudiantes de todos los niveles escolares que, hasta donde se conoce, han sido bien ejecutados por el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. No se sabe a detalle la agenda a puerta cerrada del Ejecutivo federal, ni los programas específicos que evaluará mañana sábado por la tarde en Xalapa, el domingo temprano en el puerto de Veracruz y hacia el mediodía en Córdoba, a cuyos actos acudirán los alcaldes, dos de ellos de filiación panista, Leticia López Landero, de la ciudad de los treinta caballeros, y Fernando Yunes Márquez, del municipio porteño, único del clan Yunes activo en la política, cuyo encuentro podría perfilar lo que espera a la cuatro veces heroica ciudad en el 2021 y, desde luego, en el 2024 al estado de Veracruz.

