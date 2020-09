Rebrote de Covid-19 en Europa

Amargas y tristes noticias nos llegan del viejo continente. Europa experimenta un rebrote de Covid-19.

Según la Organización Mundial de la Salud, la semana pasada el conteo de pacientes llegó a 300 mil y las cifras de contagio semanales muestran un porcentaje mayor al punto máximo alcanzado cuando la pandemia estaba en su peor momento.

La OMS afirma que la situación en España, Alemania e Italia es grave y que empieza a contaminar al resto de los países europeos.

El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, señaló en rueda de prensa que se registró un incremento semanal de casos de coronavirus superior al registrado en el primer pico de marzo (en 7 países se duplicaron los contagios).

España ha registrado el mayor número de nuevos casos con más de 53 mil. El virus se propaga mas rápidamente en la madre patria que en los Estados Unidos, más del doble de rápido que en Francia, alrededor de ocho veces la tasa de Italia y Gran Bretaña y 10 veces la tasa de Alemania.

Las estrictas medidas de restricción que impusieron los gobiernos de estas naciones en primavera y principios de verano, tuvieron un impacto de contención de la pandemia y gracias a los esfuerzos y sacrificios de sus sociedades alcanzaron en junio los números más bajos de contagio y fallecimientos de la pandemia, pero luego, casi de inmediato, vino el relajamiento de las mismas, aprobando el regreso a partir del mes de agosto a la vida nocturna, a las actividades de grupo (playas abiertas, plazas comerciales abiertas, restaurantes abiertos, etc.), con los resultados funestos que hoy vemos.

Justo ahora que estaban regresando a clases presenciales los niños y jóvenes en primarias y secundarias se viene dando este rebrote de coronavirus, que está obligando de nueva cuenta a los gobiernos de estas naciones a tomar decisiones difíciles para lograr, otra vez, la contención del Covid-19, porque algo nuevo que nos deja esta pandemia es que ya se descubrió que no está atacando sólo a la población mayor de 60 años, como lo fue en el primer brote, sino que ahora los contagiados tienen un promedio de edad de 37 años, seguramente porque fueron los que menos seriedad le dieron a la pandemia, no tomaban las medidas necesarias para no contagiarse y son los que tan pronto abrieron bares, centros nocturnos y actividades de grupo se desbocaron a ellos.

Este rebrote de Covid-19, que afecta a Europa, principalmente a España, Alemania e Italia, debería servir de lección al gobierno de México, que dice ya tener “domada” a la pandemia y ha permitido el relajamiento de las medidas anticovid, autorizando la apertura de plazas comerciales y diversas actividades de grupo donde no hay sana distancia ni lavado de manos ni portación de cubrebocas.

Pero también debería ser un llamado de atención a nosotros mismos, donde millones de compatriotas nunca tomaron en serio los efectos de esta terrible pandemia, contagiándose y contagiando, cooperando voluntaria o involuntariamente a enlutar decenas de miles de hogares.

Ojalá y comprendamos que la mejor vacuna (hasta el momento) es cuidarnos, quedarnos en la medida de lo posible en nuestra casa, trabajar desde allí, y si tenemos que salir que sea con cubrebocas, mascarilla y gel antibacterial, evitando las reuniones grupales.

Recordemos que de acuerdo con estadísticas de la universidad Johns Hopkins, de Baltimore, el coronavirus ha dejado hasta el momento 942 mil fallecidos y casi 30 millones de contagiados en el mundo, más los que se acumulen hasta que se apliquen las vacunas que nos inmunizarán.

