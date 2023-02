Recolocar el poder

Durante muchos años pensamos que el poder político, era algo ajeno y muy lejano a nosotros, una especie de fuerza que no podíamos controlar y que era perceptible solamente cuando actuaba sobre nosotros. Efectivamente, así fue como nos lo enseñaron las prácticas políticas durante muchos años, las cuales sufrimos principalmente en las recientes décadas de neoliberalismo, pero las cosas, afortunadamente, están comenzando a cambiar.



Ahora, desde el movimiento que encabeza el presidente López Obrador, estamos trabajando por cambiar la concepción que se tiene del poder con acciones precisas que pretenden dar a la gente un concepto diferente de lo que éste ES mediante la implementación de prácticas muy antiguas que para mucha gente son totalmente nuevas.



El día 13 de febrero de este año comenzaron en todo el país a realizarse asambleas comunitarias convocadas por la Secretaría del Bienestar. A ellas son convocadas todas las personas beneficiarias de los diferentes programas que se aplican en la localidad. El espacio para la realización de las asambleas son las instalaciones de los Bancos del Bienestar, y durante la asamblea se elige un comité conformado por un representante de cada uno de los programas activos. Por lo que el número de conformantes de la asamblea no es fijo, aunque en promedio son once.



Conformar la asamblea es solamente una parte del objetivo principal, el cual consiste en que las personas vean que ahora el poder está en el pueblo al vigilar al gobierno. Las asambleas fomentan la organización de las personas en un bien común: ser los fiscalizadores de la buena ejecución de los programas del Bienestar que se aplican, así como también la participación de la gente en los asuntos comunitarios, y contribuir a la solución de problemas. Los miembros de las asambleas serán quienes reciban los sentires, opiniones, sugerencias y críticas dirigidas a la aplicación de los programas. Ellos serán los intermediarios entre la gente y la secretaría para mejorar nuestras actividades.



La creación de las asambleas es más que conformar un sistema de vigilancia para nuestro trabajo; es más profundo. Se trata de hacer que los miembros conozcan más a fondo los programas que les benefician, que tomen el pulso de la gente sobre su uso y los beneficios de dichos programas, se los apropien y defiendan si es necesario. Si bien son ya un derecho constitucional los programas más amplios como las pensiones a adultos mayores y las becas a estudiantes, se necesita que ellas y ellos internalicen también los beneficios sociales que estos programas aportan al Proyecto de Nación, y que van más allá de sólo un apoyo económico, al ser herramientas que ayudan en la construcción de paz y justicia de nuestro país.



En las siguientes semanas por todo el estado realizaremos asambleas para instalar estos comités donde estarán de invitados funcionarios federales que acompañarán para atestiguar su conformación. Esta acción, poco vista en funcionarios de alto nivel, servirá para que exista un acercamiento de éstos con la población a la que llegan los programas que manejan, y a su vez para que la gente conozca los mandos directivos que crean y promueven esos programas que les benefician. Como dato adicional, serán cerca de una docena de funcionarios y cada uno conformará alrededor de 300 asambleas por todo el país.



Este ejercicio, que durará alrededor de tres meses, pretende regresar a la población la conciencia de que lo que hace un gobierno debe estar siempre bajo la mirada vigilante del pueblo. No somos ingenuos; no vamos a modificar la cultura de participación de la noche a la mañana con la simple conformación de asambleas. Es sólo un ejercicio entre tantas cosas más que se deben hacer, y por algo hay que comenzar.



Nuestra misión, nuestro trabajo, es modificar la cultura política, y mostrar al pueblo, por medio de las asambleas, que el poder debe emanar desde ellos, y convencerles de que es el pueblo quien tiene que tenerlo.



