Recomendaciones para cerrar el año

Con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) la inflación promedio en América Latina será del 11.2% este 2022 alcanzando así su nivel más alto jamás visto en los últimos treinta años, y para 2023 se espera conserve por lo menos el 7.1% lo que conlleva desde luego dramáticos incrementos de precios en productos de consumo y uso cotidiano; esto sin considerar las medidas que a modo de contener la inflación vendrán a complicar nuestro fin de año, la cuesta de enero y el arranque del dos mil veintitrés.



Bajo este complejo escenario mas que deprimirse o preocuparse es momento de ocuparse, cuidando nuestra economía familiar y usando estrategias que nos permitan proteger nuestro patrimonio de los riesgos que una errónea decisión pueda ocasionar con lamentaciones a futuro.



Así que tome nota, si aún queda algún ahorro o existe la posibilidad de decidir sobre el destino del aguinaldo no lo dude lo mejor es invertirlo en el pago de deudas o pasivos que se hayan contratado en el año por alguna emergencia, o si fuera el caso ocuparlo en la amortización de capital para créditos hipotecarios, pues debemos evitar a toda costa el pago de intereses el próximo año. Sobre todo si se trata de créditos con tasa variable.



Eso sí, habrá que tener extremo cuidado con acceder a reestructuras de deudas, porque en su mayoría serán salidas engañosas que solo pondrán plazo a sus preocupaciones, sin resolverlas de fondo y todo problema que se aplaza siempre conlleva el riesgo de presentar alguna complicación a futuro dado desde luego lo incierto de la vida misma y de nuestras circunstancias personales.



No confundir una reestructura con la firma de un convenio de pago, la diferencia estriba en que en los convenios de pago se hacen quitas, no solo de intereses sino también de capital, los pagos mensuales son fijos sin posibilidad de incrementos, y se puede abonar al capital disminuyendo el saldo insoluto, y por tanto el plazo; una reestructura en cambio es una simulación, porque el acreedor genera una nueva deuda, se paga así mismo cerrando la cuenta pasada pero creando una obligación de pago, nueva tasa (que puede ser más alta), nuevo plazo y condiciones, haciendo perder al deudor lo abonado hasta antes de la reestructura, un “borrón y cuenta nueva” a favor del acreedor, aunque el acreditado se queda con el engaño aparente de haber resuelto la preocupación.



Otro punto importante es la papelería que se da en torno a los acuerdos de pago, tenga presente que si no hay algo por escrito no podrá hacerlo válido a futuro, así, con acuerdos verbales comienzan miles de historias de terror en donde creyendo de buena fe en una solución de pago se perdió lo abonado o se fue solo a intereses que no resolvieron el problema. Por eso debe ponerse especial interés en respaldar siempre por escrito toda negociación o acuerdo de pago.



Algo fundamental en este último mes del año es limitar el consumo, seamos juiciosos en la compra de mercancías, bienes o productos que no sean de uso necesario o urgente (por ahora), y preferir en todo caso las compras de contado que no impliquen plazos o pago de intereses, eso permitirá no comprometer la capacidad de pago para el próximo año y tener de ser posible una reserva.



Desconfiar de los préstamos exprés, fáciles, rápidos o milagrosos a cambio de datos personales o la descarga de aplicaciones móviles en el celular o la instalación de programas desconocidos, créame, hacerlo puede ser el inicio de una pesadilla.



Se espera que la cobranza se recrudezca este fin de año, no ceda a las presiones y no acceda a lo que no esté a su alcance dar, no por ahora. Una buena orientación le dará la confianza para tomar la mejor decisión.



Hay más, pero estos son los básicos de fin de año, sea feliz, pase felices fiestas y nos leemos el próximo año si Dios nos lo permite.



@terecarbajal