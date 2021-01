Recuento de los daños año 2020

Un año caótico, muerte y destrucción, cierre de empresas y pequeños negocios, familias sin empleo, desapariciones forzadas y los feminicidios no cesan, el terror del siglo llamado COVID-19, que arrasa con los pobres, ricos, políticos, amigos, compañeros y familiares.

Familias completas perdieron la vida por el virus SARS-CoV-2, fuimos confinados por convicción, el temor y miedo de ser contagiados se encuentra aún en todas partes, hoy hemos aprendido a valor la salud y nuestra libertad.

El primer mes se inicia con la polémica por los grupos de profamilia y la comunidad LGBT además de las redes por una iniciativa de la reforma del código civil, posteriormente la propuesta del fiscal general de la república mexicana Alejandro Gertz Manero al pedir que el delito de feminicidio se elimine, argumentando que el ministerio público se le dificulta acreditarlo y propone que solo sea un avante de homicidio, esto solo reflejo ignorancia y vulnerabilidad de la PGR. La muerte de la niña Fátima estremece e indigna a toda la sociedad mexicana, los focos se encienden y exhiben a la SEP por incumplimiento de los protocolos de seguridad escolar para la entrega de estudiantes.

Tiempos difíciles se vivía para todo el mundo, en especial para México, el pueblo vuelto loco con el miedo de ser contagiado por el virus SARS CoV-2, las compras de pánico eran para las personas con dinero y con un sueldo fijo, la mayoría de la gente va al día, por otro lado los políticos aprovechan y acomodan las leyes, los diputados aprueban la reelección inmediata de legisladores por dos periodos consecutivos para senadores o cuatro para diputados, además de que no será obligatorio dejar el cargo para hacer precampaña y campaña. Los enfermos de cáncer se manifiestan con pancartas y marchas exigiendo medicamentos, ya que niños y mujeres mueren por falta de los mismos.

La Organización Mundial de la Salud dice que el virus es letal e indetenible, y a partir del 11 de marzo del 2020 lo califica como “Pandemia”. El virus cuyo nombre es SARS- CoV-2, fue reportado por primera vez a la OMS, el 31 de diciembre del 2019. Los científicos chinos han vinculado la enfermedad a una familia de virus conocidos como “coronavirus” de la misma familia de los virus más mortales que existen como el SARS que significa (síndrome respiratorio agudo grave).

Se confirman casos de covid-19, el 95. 5% se concentraba en China, el brote había iniciado en Wuhan y el resto se encontraba disperso en 57 países. ¿Cómo llego el contagio a México? El 27 de febrero el Dr. Hugo López Gatell titular de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud de México, anuncia que hay un paciente en el Instituto nacional de enfermedades respiratorio positivo al COVID-19. Primer caso un italiano de 35 años de edad, residente en la Ciudad de México. El 11 de marzo reportan 4 casos ellos habían viajado a España, México ya sabía de estos contagios y no cerro fronteras.

El 7 de marzo por primera vez 40 mujeres en el zócalo de México cantaron la canción “sin miedo” donde exigen el alto a los feminicidios, se convirtió en el himno mundial de las protestas feministas, 8 de marzo, millones de mujeres marchan en protesta contra la violencia machista y se dice que la revolución de las mujeres comenzó, 9 de marzo bajo el # el nueve nadie se mueve, hubo un paro nacional de mujeres.

Durante la pandemia se recrudeció la violencia contra las mujeres y los tocamientos sexuales a las niñas y niños, la educación en línea, generaciones afectadas por el COVID-19, deserción escolar en todos los niveles, la educación se convierte en elitista, ya que para poder obtenerla necesitas tecnología y no todos la tienen. Los médicos y enfermaras fueron atacados con cloro, son discriminados ya que los señalaban de ser el contagio por trabajar en hospitales, algunos fueron privados de la vida, ellos son nuestros héroes sin capa quienes siguen luchando en primera línea.

Desde un principio México no trato con seriedad la pandemia, ya que las propias autoridades se contradecían, que no era necesario el cubre bocas, después que sí, incitaban a viajar, abrazarse, que no pasaba nada, que el virus les daba solo a los ricos, que los pobres eran inmunes, que con una pierna de guajolote y el mole poblano se curaba el virus, que una estampita nos ayudaría, parece risorio pero así fue.

Hoy millones de muertos por COVID-19, y aún hay gente que no cree que exista y dice que es un invento del gobierno. Lamentable, cerramos el año con tristeza de que en muchos hogares ya no están familiares, pero tenemos la esperanza con la vacuna, para venir acabar con este mortal virus llamado SARS-CoV-2. Demos gracias porque