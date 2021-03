Recuperar a Veracruz y a los veracruzanos

Hace apenas unos días solicité licencia como diputada federal para venir a sumar, con trabajo, a mi estado y a mi país.

Estos tiempos tan difíciles que estamos enfrentando demandan la suma de esfuerzos, no la división y el encono como Morena insiste en promover.

Pedí esta licencia con la satisfacción de que hasta en el último minuto en San Lázaro, trabajé y di resultados. En estos más de dos años que tuve la encomienda de representar no solo a mis paisanos, sino a todas las familias de México, siempre mi objetivo fue ayudar a cambiar, para bien, la vida de las mujeres, los niños y jóvenes, de todo aquel que hoy está y se siente indefenso, desprotegido. Fue remar contra corriente, contra una mayoría aplastante e insensible. Aún así logré obligar, por ley, a que se les otorgue seguridad social a las y los trabajadores del hogar y a sus familias; que la Federación, estados y municipios a otorguen programas para más de 3 millones de jefas de familia, focalizados, integrales, con reglas de operación, con evaluación y seguimiento que le ofrezcan no solo un apoyo, sino también programas de educación y alimentación para sus hijos, prevención en salud y capacitación. Todo esto además de un paquete importante de iniciativas en para intentar poner fin a la violencia de género.

Y digo que es remar contracorriente porque la Federación predica con el ejemplo. Si desde Palacio Nacional se ordena levantar una valla para no ver ni escuchar a las mujeres, qué podemos esperar en otros eslabones de esa estructura. Ahora entendemos el por qué aferrarse a que Félix Salgado Macedonio sea su digno representante en Guerrero. Este 8 de marzo fue un portazo en las narices para nosotras las mujeres, fue la más clara muestra de que no solo no somos prioridad en la agenda gubernamental, sino que no le interesamos en los más mínimo, ni nosotras, ni las asesinadas, ni las desaparecidas, ni sus hijos.

Así, hoy me toca venir de lleno a mi tierra, con esta enorme tarea que me ha encomendado el líder de mi partido, Marlon Ramírez Marín: coordinar aquí en el estado el programa Recupera.

No es nada sencillo, pues desde el PRI vamos a trabajar para que los programas que fueron borrados de un plumazo por los gobiernos morenistas vuelvan a funcionar para apoyar a la gente, pues tan solo en Veracruz 2.6 millones de veracruzanos se quedaron sin estos programas, incluidos 30 mil sin alimentos, luego de la decisión de la Federación.

Más de 25 mil niños se quedaron sin ser atendidos en una guardería, más de 20 mil madres, hombres, trabajadores, hoy no tienen donde dejar a sus hijos. Urge empoderar a más de 632 mil mujeres jefas de familia que sacan adelante un hogar y a su familia.

Y vamos, también, a recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad de las y los veracruzanos, a parar esta hemorragia que tantas y tantas vidas sigue costando. Nuestro estado ha contribuido a lo largo de los siglos a escribir en letras de oro los capítulos más importantes de la historia nacional. Hoy escribimos, con sangre, los de vergüenza, los de terror.

Lo que demanda la gente, y con justa razón, es recuperar la alegría, la tranquilidad, la camaradería, el buen humor; eso es en lo que las y los priistas vamos a trabajar: en recuperar a Veracruz.

*Coordinadora del programa estatal Recupera

@AniluIngram