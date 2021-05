Recuperemos lo que nos corresponde a las veracruzanas

Las mujeres somos 51.2 por ciento del total de la población en el país. Millones son pilar de su hogar, somos fuerza productiva, pero también, a las que más han afectado los gobiernos de Morena.

En cada recorrido que he realizado a lo largo y ancho del estado, mujeres de todas las edades me platican el viacrucis que padecen ahora que ya no tienen Seguro Popular, ni Prospera, ni las Estancias Infantiles.

Morena y sus secuaces han votado en estos más de dos años a favor de recortar los recursos que nos corresponden para atender nuestra salud, nuestra integridad, nuestras metas y objetivos. Le pasaron una filosa tijera a los recursos de atención al cáncer de mama y uterino, a los refugios para mujeres maltratadas, a otros programas que desde hace años habían sido creados con perspectiva de género, para llevárselos a lo que a su partido y a su presidente les interesaba.

Por si eso fuera poco, han sido indiferentes ante la ola de feminicidios que azota a Veracruz y al país; han sido indolentes con las madres de miles de desaparecidos; nos han levantado una valla cuando hemos alzado la voz; nos han querido imponer en Guerrero a un candidato acusado de violación.

La buena noticia es que con el voto de las y los ciudadanos, el próximo domingo 6 de junio podemos frenar a Morena y su ola destructiva. El compromiso de las y los candidatos de la alianza Veracruz Va, de las y los priistas, es trabajar por recuperar no solo lo que nos han arrebatado a niñas, jóvenes y mujeres, sino de darnos lo que nos corresponde.

Pero para cumplir nuestro objetivo, necesitamos trabajar en equipo contigo, codo con codo. Necesitamos tu voto para tener presupuestos que atiendan las verdaderas necesidades de las familias y de las mujeres; para tener equilibrios tanto en la Cámara de Diputados, como en el Congreso local, pues de lo contrario los morenistas seguirán pasando la tijera para poder financiar sus obras faraónicas como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.

Un voto, tu voto, puede ser la diferencia en cómo habremos de vivir las veracruzanas en los próximos tres años; es permitirles que nos sigan dando la espalda, rechazando, o bien demostrarles que unidas somos más, mucho más y que exigimos se cumpla con lo que nos corresponde.

Por un voto, por tu voto, las y los candidatos de la alianza Veracruz Va y del PRI, empeñamos nuestra palabra de que trabajaremos por ti y por lo que te conviene; por resolver los problemas que nos aquejan no solo a nosotras, sino a todas las familias.

Con un voto, con tu voto, vamos a recuperar a Veracruz y a México, antes de que terminen de desbarrancar a nuestro estado y al país. ¡Contamos contigo!

@AniluIngram