La democratización del conocimiento a través de los Recursos Educativos Abiertos es esencial para crear una sociedad más equitativa y educada. Los REA ofrecen acceso universal a materiales educativos permitiendo que cualquier persona, sin importar su ubicación o situación económica, pueda aprender y crecer sin barreras económicas. (Giovanna Chiarani). Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación que están disponibles gratuitamente para el público.

Estos recursos pueden ser cursos completos, libros de texto, videos, pruebas, software y otros materiales educativos. Lo que distingue a los REA es que se encuentran en el dominio público o tienen una licencia especial que permite su uso y modificación gratuita por parte de cualquier persona. Sin embargo, es importante destacar que, aunque los REA son siempre gratuitos en formato digital, no todos los recursos gratuitos en Internet se consideran REA.

Karen Matías de Mujeres Unidas por la Educación en “Los recursos educativos abiertos y la brecha digital” ofrece algunos comentarios sobre los REA, su democratización y desarrollo en la educación. “Algunos REA pueden ser gratuitos solo temporalmente o tener restricciones de uso en el futuro. Además, si no se permite modificar, adaptar o redistribuir el recurso sin el permiso del autor, no se trata de un REA. La mayoría de los REA son digitales, pero también pueden encontrarse en formatos impresos, como libros de texto en papel. Aunque los recursos digitales son más fáciles de compartir y modificar, no es su formato lo que define a un REA, sino la licencia que permite sulibre uso y adaptación”.

“Estos recursos son especialmente útiles para docentes y estudiantes porque pueden adaptarse a las necesidades específicas del alumnado, mantenerse actualizados y eliminar barreras económicas al proporcionar materiales de alta calidad sin costo. La Recomendación sobre los REA, adoptada por la UNESCO en su 40ª reunión el 25 de noviembre de 2019, plantea que son el primer instrumento normativo internacional que abarca materiales y tecnologías educativas con licencia abierta (UNESCO, 2020). Los REA también desarrollan habilidades críticas en el estudiantado, como la investigación, el análisis y la creatividad, al permitirles explorar y adaptar los materiales a sus necesidades. Además, promueven la transparencia en los procesos educativos, permitiendo que las familias y comunidades accedan y revisen los contenidos de enseñanza. Por lo que su búsqueda, consulta y uso se vuelven importantes”.

Asimismo, Karen Matías opina que: El acceso abierto resalta la importancia de distribuir el conocimiento de manera democrática. Para las maestras y los maestros, es fundamental respetar la propiedad intelectual mediante la adecuada concesión de licencias a los recursos. Este enfoque fomenta una educación que valora el respeto y promueve la conciencia sobre los beneficios de construir el conocimiento de manera colaborativa.

“Una de las mayores ventajas de los REA es la capacidad de personalizar el aprendizaje. Estos recursos pueden ser adaptados y modificados para satisfacer las necesidades específicas del estudiantado, mejorando así la efectividad del aprendizaje y asegurando que alumnas y alumnos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. El uso de REA también reduce significativamente los costos educativos. Al proporcionar materiales gratuitos, se elimina la carga financiera de libros de texto y recursos comerciales costosos, permitiendo que más estudiantes accedan a una educación de calidad sin restricciones económicas. La colaboración es otro pilar fundamental de los REA. Al estar disponibles libremente, estos recursos fomentan la cooperación entre educadores y estudiantes de todo el mundo, permitiendo el intercambio de ideas y mejores prácticas, y enriqueciendo la experiencia educativa global”.

En otro de sus comentarios Karen Matías considera que: Promover la equidad educativa es una necesidad urgente, y los REA son una herramienta poderosa para lograrlo. Al proporcionar acceso igualitario a recursos educativos de calidad, se reducen las disparidades entre estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos, brindando a todos la oportunidad de una educación justa.

Fomentar el acceso libre y equitativo a la educación no solo beneficia a los individuos, sino que también fortalece a las comunidades y sociedades en su conjunto.

Pero no solo es tener acceso a los REA, existe un problema que se debe superar sobre todo en el ámbito educativo, es la brecha digital en el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Entre los obstáculos para tener acceso a la información podemos distinguir también el del analfabetismo digital, que indica que diversos usuarios tienen acceso a las TIC, pero no pueden acceder a la información porque: No saben utilizar bien las tecnologías. No saben buscar adecuadamente o no conocen sitios dónde buscar. No distinguen la información relevante de la superflua. No distinguen información verdadera de falsa. Desconocen sus necesidades de información, comenta Brenda Cabral Vargas en “Las tic como un medio para la democratización de la información” UNAM.

La autora señala que muchos usuarios incluyendo a los estudiantes: Utilizan las TIC como entretenimiento. El desconocimiento también puede ocasionar: El mal uso de la información. La violación de los derechos de autor. A su vez, esto trae algunas otras consecuencias: La imposibilidad o falta de interés por invertir en proyectos de difusión y alfabetización digital, por el gobierno. La falta de generación de confianza entre creadores y usuarios. Una persona alfabetizada en información es capaz de: Determinar el alcance de la información necesitada. Acceder de forma efectiva y eficiente a la información requerida. Evaluar de forma crítica la información y sus fuentes, e incorporar la información seleccionada en la propia base de conocimientos y sistemas de valor. Además, usar la información de forma efectiva para llevar a cabo un propósito específico. Entender los aspectos económicos, legales y sociales que rodean el uso de la información, y acceder y utilizar la información de forma ética y legal. (María Pinto).

La democratización de la información está estrechamente relacionada con la libertad de expresión y el derecho a estar informado. En esta senda, los medios de comunicación alternativos -digitales- cumplen un rol fundamental en la sociedad, expresados básicamente en la forma de entregar una variada gama de formatos para mostrar información de forma clara y precisa, innovando para que cumpla con el objetivo de llegar a la ciudadanía y sea digerida de una manera más fácil y práctica por una amplia mayoría de personas.

La finalidad de la Sociedad de la Información es que se llegue a la democratización de la información para hacer factible que ideas, opiniones, diversidad cultural, saber y educación sean accesibles en cualquier lugar, a cualquier hora y para todos. La posición del ciudadano y sus derechos deben ser fortalecidos. La brecha digital sigue representando un obstáculo significativo para muchas personas y comunidades a pesar de los esfuerzos por democratizar el conocimiento a través de recursos educativos abiertos y comunidades locales de aprendizaje, las limitaciones persisten para quienes carecen de acceso a internet y habilidades digitales adecuadas.

El panorama actual subraya la necesidad urgente de políticas y programas que no solo faciliten el acceso a la tecnología, sino que también promuevan la capacitación y la alfabetización digital y lleguen a la ciudadanía en general para que participe en la sociedad digital y accedan a las oportunidades que ésta ofrece.