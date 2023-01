Reemplacamiento: libertad de tránsito no admite prórrogas

Nunca en la historia de Veracruz, el gobierno del estado ha detenido a los automovilistas porque sus vehículos porten placas de pasadas administraciones. En todo caso, la sanción económica se imponía casi de manera automática al momento se realizar la venta de la unidad debido a que el precio de mercado sufría una devaluación a causa de los adeudos.



Esa es la razón por la que un grupo de abogados de todo el estado hemos iniciado una serie de acciones para promover amparos en contra de la sanción de impedir el libre tránsito a los automovilistas que no hayan realizado el trámite. La libertad de tránsito no admite prórrogas.



En efecto, la norma NOM-0010-SCT-2-2000 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2010, establece que el canje de placas vehiculares debe efectuarse cada tres años; sin embargo, no se establece sanción alguna ante el incumplimiento por parte de particulares. Por ello, los amparos que habremos de promover en favor de miles de veracruzanos que no cuentan con los recursos económicos para realizar ese trámite, no serán para evitar el pago sino la detención de sus vehículos.



Para cumplir con el reemplacamiento, el gobernador Cuitláhuac García pretende imponer la fuerza y no la razón del convencimiento. Para ello, podría empezar explicando, por ejemplo, a qué se destinan los ingresos por “Fomento a la Educación” que equivalen a más de 240 millones de pesos tan sólo por el reemplacamiento, aunque este concepto se cobra prácticamente en todos los impuestos y servicios en favor del gobierno estatal.



Ocupado en atacar y descalificar a sus adversarios, aun de su propio partido, el gobierno de Morena ha politizado una medida administrativa, refiriendo de manera irresponsable, que se sancionará “a todos los que tienen placas de los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, por lo que ya no podrán circular en el 2023”. Las placas vehiculares las emiten, por disposición de la Norma, las autoridades de los gobiernos estatales y no a título personal quienes encabezaron esos gobiernos. Las placas siempre han sido entregadas, como hasta hoy, por el Gobierno del Estado y no por particulares. La obsesión partidista como política pública.



El año pasado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció una primera prórroga para cumplir con la obligación del reemplacamiento a más tardar al 31 de diciembre de 2022, por lo que a partir del primer día de este año serían detenidos los vehículos y unidades que no lo habrían hecho. Y vino una nueva prórroga hasta mediados del mes de febrero; y otra más la semana pasada, extendiendo hasta agosto la posibilidad de realizar el trámite, mediante pagos parciales, con la salvedad de los que los vehículos serán detenidos a partir del mes de abril. “A partir del mes de abril comenzarán los operativos de tránsito para sacar de circulación todos los automóviles que tengan placas de los sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte”, amenazó una vez más. La próxima semana, en este mismo espacio, informaré sobre el procedimiento para promover el amparo.