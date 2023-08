Reflexión, unidad, fortaleza

No hay que olvidar que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) está en un proceso histórico. De acuerdo a lo mandatado por el Consejo Nacional, estamos en la última etapa de este proceso interno para definir quién será la persona que encabece la defensa de la 4T. ¿Qué sigue ahora? Una vez que terminó esta etapa de recorrido y de diálogo con los militantes y simpatizantes, viene el levantamiento y el procesamiento de la encuesta por parte de los órganos directivos del partido a nivel nacional. Así, nos darán a conocer el próximo 6 de septiembre, los resultados finales.





Para nosotros, los militantes, viene una etapa de reflexión, de ánimo, de unidad, de fortaleza y de alegría, porque nuestro movimiento está más fuerte que nunca en todo el país y por supuesto, en Veracruz. Debemos de tener paciencia, mantenernos reflexivos y cuando llegue el momento, participar. Muy pronto sabremos quién llevará la batuta de este proceso que permitirá darle continuidad a la transformación y a la lucha histórica que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy seguro que con la unidad y fortaleza que nos caracteriza, nuestro movimiento seguirá creciendo en favor del pueblo de México y de Veracruz.





Los mexicanos en general y los veracruzanos en particular estamos viviendo un proceso inédito en la historia de los partidos políticos, porque quien represente a la 4T en el país sería legitimado nada más y nada menos que por la militancia, por las y los mexicanos comprometidos con este proceso que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí no hay dedazo, no hay tapado, no hay imposición. No, es la gente la que saldrá a las urnas y decidirá quién quieren que sea el representante de la defensa de este movimiento de transformación.





Veracruz con Claudia





Cerró Claudia Sheinbaum Pardo en Xalapa su periplo por el país en búsqueda de la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación. En el Velódromo de la capital, arropada por mujeres veracruzanas, dijo: “Con esta fiesta en Xalapa concluimos nuestro primer recorrido por México, juntas y juntos daremos el siguiente paso. Con enorme amor a nuestra patria y a nuestro pueblo, decimos: somos presente y somos futuro. Es tiempo de la 4T y es tiempo de mujeres ¡Gracias Veracruz!”.





Fue impresionante ver el cariño de los veracruzanos, particularmente de mujeres que ahí se congregaron. “Se cambió la historia, se inició una hazaña y para que siga, en verdad, la mejor es Claudia”, cantaron al unísono. “Es mujer de izquierda, muy bien preparada. Caminó en la lucha social, siempre en la vanguardia. Es sin duda una gran matriarca. No hay que darles vuelta, no hay más, la respuesta es Claudia”, entonaron los asistentes.





“Las mamás luchonas apoyamos a Claudia; mujeres tejiendo historias”, “Que vivan las mujeres que somos muchas”, se leía en cartulinas que las mujeres portaban para mostrar su respaldo a Claudia Sheinbaum. Fue un gran cierre el de Xalapa. Se sintió, como siempre el cariño de los veracruzanos, su convicción, su decisión con la continuidad de este proyecto que no tiene reversa, que no dará marcha atrás.





Quinto informe de gobierno





Este 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer su quinto informe de gobierno. Su gobierno ha cumplido con creces al pueblo de México. Los resultados, sin duda, son históricos. En el primer spot que lanzó al aire, recuerda que su padre se ponía feliz cuando le llegaba su pensión del seguro social.





“Eso lo tengo muy presente. Por eso cuando llegué a Jefe de Gobierno establecí lo de la pensión para los adultos mayores, indicó el mandatario mexicano. Ahora son 12 millones de adultos mayores los que reciben su pensión. El año próximo va a aumentar la pensión 25%, porque por el bien de México primero los pobres”, exclama.





Comentarios: Facebook Yair Ademar Dominguez Twitter @YairAdemar