Reflexiones regias

Recientemente tuve el privilegio de asistir al informe de gobierno de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y debo agradecerle la cordial invitación. Durante este evento me reuní con valiosos amigos regios y compartimos profundas reflexiones sobre el papel determinante de las próximas elecciones en México, ya que éstas no solo marcan tendencias sino que también trazan el rumbo de nuestra nación.

Cada elección parte de una premisa fundamental: la sociedad plantea una pregunta que configura su destino. La respuesta a esta pregunta suele ser el factor decisivo en la elección del próximo Presidente.

En esta ocasión, debatimos si México está listo para un cambio generacional, considerando que los presidentes de las últimas décadas han pertenecido a la generación de los baby boomers, que es la generación nacida entre los años 1946 a 1964, quienes han sido criticados por su impacto en el medio ambiente y la falta de preocupación por la sostenibilidad, es la generación que ya le falló a México, por lo que concluimos que el futuro de México pertenece a la juventud.

Samuel García, el gobernador más joven del país, no solo disfruta de una alta aprobación, sino que también es valorado positivamente por su desempeño. Nuevo León se ha convertido en un referente en electromovilidad, nuevas carreteras, nuevas líneas de metro, nuevos vagones con tecnología de punta, nuevos camiones, con la fabricación de 40 transmetros completamente eléctricos, producidos en Nuevo León, que cuentan con características de accesibilidad, wifi y sistemas de seguridad.

Además, el gobernador destacó la importancia de proyectos como el Acueducto El Cuchillo, que abastece de agua a toda la ciudad, y la visión de un "Nuevo Nuevo León". Este progreso no habría sido posible sin el compromiso de Mariana Rodríguez, una joven talentosa dedicada a mejorar la vida de los niños y niñas de Nuevo León.

En los últimos dos años se ha trabajado arduamente para fortalecer la seguridad en Nuevo León y dotar a la policía local con recursos de vanguardia, como la Nueva Fuerza Civil, que ahora cuenta con una división blindada compuesta por 70 unidades "Black Mambas" y una división aérea con 8 nuevos helicópteros, incluyendo un Black Hawk.

El informe de gobierno de Samuel García destacó los resultados obtenidos por los proyectos en curso y los desafíos futuros. Este evento subrayó la importancia de trabajar juntos, con una visión de futuro sólida, social-democrática y una determinación inquebrantable, con el objetivo de construir un Nuevo León imparable. Una vez más, se demostró que cuando la unidad y el esfuerzo son la norma, nada puede detener a Nuevo León en su camino hacia el progreso.

Este es un ejemplo de buen gobierno en Nuevo León, y, ¿por qué no decirlo?, un ejemplo que podría extenderse a todo México. El cambio generacional se torna esencial para impulsar un México innovador, un gobierno abierto, transparente, seguro y sólido. Quién sabe, tal vez Samuel nos sorprenda pronto con su registro como candidato a la Presidencia. Por primera vez, Movimiento Ciudadano llevaría a un candidato a la boleta presidencial, lo que representa una gran oportunidad para los jóvenes de México.

Me gusta la idea de un presidente millennial, la generación digital, hiperconectada y con altos valores sociales y éticos. Por lo que no podemos dejar de destacar la sensibilidad humanitaria y solidaria de Samuel García. Durante el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, Samuel no dudó en enviar un helicóptero cargado con 500 despensas, acompañadas de 13 toneladas de alimento y 1,000 kits de higiene personal, destinados a apoyar a más de 10 mil personas afectadas.

Además, se abrieron 70 centros de acopio para recolectar víveres que serán enviados a nuestros hermanos mexicanos de Guerrero, mostrando una solidaridad ejemplar en momentos de crisis.

*Diputada local. MC