Reforma al Código Civil es necesaria

Una semana polémica por los grupos de profamilia y la comunidad LGBT, además de las benditas redes, por la iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas con la reforma del Código Vivil del estado de Veracruz, voy a explicarles con fundamentos legales:

El Código Civil ha tenido reformas, los tiempos han cambiado y para estas fechas ya está obsoleto, nos rige desde el 4 de julio de 1931. En el artículo 75 del código civil del Estado de Veracruz dice: El matrimonio es la unión de un solo hombre y una sola mujer para fines esenciales de la familia como institución social y civil. Para estas fechas ya no debe de proceder dicho artículo, debe ser reformado, porque México ha firmado y ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ese artículo es discriminatorio.

Y lo reafirmo con el artículo 1 Párrafo 1 y 5 de la Constitución Federal, el cual se reformó el 11 de junio del 2011 dice: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales, no podrán ser restringidos ni suspendidos. Párrafo 5. Queda prohibida toda discriminación motivada por: origen étnico nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Como te darás cuenta el artículo 75. del Código Civil de Veracruz discrimina a las personas que quieran el matrimonio del mismo sexo, están en su derecho de exigirlo porque las leyes los protegen.

En los asuntos de carácter civil sean juzgados en materia de derechos humanos. El reconocimiento al concubinato es excelente ya que el matrimonio y el concubinato tienen las mismas funciones, que la mujer concubina no tenga derechos es injusto: mujeres que dan por años su vida a una relación o forman una familia son discriminadas, señaladas; es momento de legalizar el concubinato.

El divorcio es justo y necesario que no existan causales: si un cónyuge ya no quiere estar en ese matrimonio debe concedércele el divorcio, además disminuiría la violencia familiar y los feminicidios, ya que en su mayoría son cometidos por la pareja. Alimentos: será una obligación proveer los alimentos, casa, etc., desde el embarazo y parto, esto sería de gran ayuda para las mujeres. Afiliación: se presumirá hijos dentro del matrimonio o concubinato.

Reflexionemos y abramos nuestra mente, es injusto que siga existiendo la discriminación en nuestro país, todos tenemos los mismos derechos.

Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. De la Biblia: "Jesús les dijo a sus discípulos: les doy un mandamiento ámense unos a los otros". Romanos, capítulo 13, versículo 8: "No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se den bien, amen a su prójimo como a sí mismo".

lexfemme.12@hotmail.com