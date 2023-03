Regidor al banquillo

Es un regidor de nombre Sebastián N, pero a pesar de que su rango pudiera ser menor en el contexto de todo el poder público que logró Morena del 2018 hacia acá, aun así, el gobierno del estado protege al presunto delincuente de violación y acoso sexual; hay, incluso, quienes se atreven a defenderlo, peor aún, una diputada.

Quien detonó el caso fue María Fernanda, quien lo señaló de violación hace siete años, según su testimonio, pero hay otras 16 víctimas del mismo delito y de hostigamiento, entre ellas su exnovia, Fernanda, quien manifestó que ese abuso fue “de manera física, económica, psicológica y sexual”, cuando ambos eran menores de edad.

Hay una parte de la sociedad que ya hizo un juicio sumario contra Sebastián N, debido a que son delitos imperdonables, pero debe respetarse la ley, investigarse, presentar pruebas, y esperar a que un juez determine si es culpable o no, y, en su caso, dictar sentencia. Aunque el gobernador Cuitláhuac García pidió que las afectadas denunciaran los hechos, en realidad cuando no hay voluntad política, eso no sirve. Hay tres acusaciones, contenidas en las carpetas 774/2023, 816/2023 y 349/2023, pero… probablemente la Fiscalía tenga que reunir pruebas periciales, testimonios, recabar otra información, aunque hasta este momento la autoridad ha hecho mutis al respecto.



Y, el edil, a su vez, sabedor del evidente respaldo oficial, no ha solicitado licencia, elemental para someterse a la investigación ministerial, y como lo demandan las afectadas y sus propios compañeros en el Cabildo de Veracruz, para enfrentar un proceso como un ciudadano común. Esa actitud del regidor morenista ocasionó el martes que fuera reventada la sesión del Cabildo de ese día, después de que la regidora decimotercera, Belem Palmeros, encargada de la Comisión de Equidad de Género, abandonara esa reunión en protesta por la presencia del señor Sebastián N, y con ella, se levantaron de sus lugares todos los regidores del PAN. ¿Es un asunto político, como dicen los morenistas? Claramente no lo es, aunque, desde luego, los errores que se cometen siempre van a ser aprovechados por otros actores políticos.



El señor Sebastián N debe enfrentar una investigación por el delito de violación y acoso de los que se le acusa, y defenderse, conforme a su derecho; pero si resulta culpable, enfrentar la ley, por encima de los intereses de sus defensores, así sean del más alto nivel.



El regidor, hasta donde se sabe, es una posición política del excandidato a la presidencia municipal, Ricardo Exsome Zapata, aunque se duda que un hombre de probidad como él pueda prestarse a enjuagues de este tipo para burlar la ley y proteger a un presunto delincuente.



Otro que pronto podría estar en el banquillo es el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, por incumplir el mandato de un Tribunal. Parecería que los morenistas son alérgicos a cumplir determinaciones legales, como lo han hecho en el Congreso local y en la Fiscalía, aunque saben que, tarde o temprano, deben acatar la ley.



