En abril de 2019, siendo su servidora Diputada Federal en la Legislatura pasada, presenté una reforma en la que planteaba la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Hoy eso es una realidad. Las y los senadores aprobaron por unanimidad, el pasado 22 de marzo, reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y con esto crear un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objeto de concentrar la información de las personas deudoras alimentarias, y así dotar de una efectiva protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.



Para dimensionar la importancia de lo aprobado cuatro años después de que presenté la reforma al Código Civil, 3 de cada 4 hijas e hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia y el 67.5 por ciento de los hogares sostenidos por madres solteras, tampoco, esto debido al incumplimiento por parte de los deudores alimentarios quienes evaden cumplir con su responsabilidad, esto de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).



A eso sumemos el universo de juicios del orden familiar en materia de pensiones alimenticias que se realizaban cada año. Eran otra señal del que urgía crear un mecanismo de información que se encuentre al alcance de todos, de forma sencilla y rápida.



No pasemos por alto que la Convención sobre los Derechos del Niño señala la obligación de los Estados de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan esa responsabilidad y, nosotros, los representantes populares, debíamos coadyuvar en la solución de este problema que cada día era más frecuente. A pesar de que existían diversos mecanismos para asegurar el pago de alimentos, estos no eran suficientes para que el deudor cumpliera con su obligación. De todos es sabido que muchos padres intentan, con artimañas, eludían su responsabilidad, dejando en la indefensión a sus hijos, poniendo en riesgo su desarrollo. Hoy, insisto, se la tendrán que pensar mucho mejor pues serán inscritos en este padrón nacional de deudores alimentarios.



Con lo ahora aprobado los tres órdenes de gobierno dispondrán de lo necesario, con la finalidad de establecer, como requisito, la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites. No habrá más excusas.



Si no dan los recursos necesarios para sus hijos, despídanse de licencias y permisos de conducir, de pasaportes, de documentos de identidad, volver a contraer matrimonio, salir del país y hasta de ser candidatos a cargo de elección popular.



Me da mucho orgullo ser parte de una solución para evitar el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias; de que hoy se cuente finalmente con un instrumento útil para evitar situaciones de abandono o desamparo de las y los menores, derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimenticias por parte de los progenitores deudores.



Sin importar las causas que conllevan a la desintegración de una familia, es nece-sario garantizar a nuestras niñas y niños el derecho a su alimentación. Con lo aprobado en el Senado se ha dado un paso gigante. Nos congratulamos de ello.



@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local