Regreso a Clases: 24 de Agosto

Las clases del periodo lectivo 2020-2021 serán mediante la Televisión y la Radio en México de acuerdo con lo anunciado por el secretario Esteban Moctezuma Barragán. No serán presenciales, sino que los más de los 40 millones de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, entre otros niveles educativos, permanecerán en sus casas y aprenderán de los contenidos que vean y oigan entre las 7:00 y las 21:00 horas que serán trasmitidos durante los siete días de la semana.

No puede ser de otra manera el regreso a los cursos. La pandemia en México no concluyó como lo tenía previsto Gatell y el gobierno de México el pasado 19 de abril, tampoco se ha domado la curva ni ha pasado lo peor como lo ha dicho reiteradamente el presidente. El único funcionario que ha actuado como estadista ha sido Estaban Moctezuma quien desde un principio tomó en serio la pandemia y ha resuelto con objetividad suspender clase y ahora no abrir las escuelas.

El Secretario de Educación pone distancia del populismo de la 4T, actúa con neutralidad, es objetivo y trasmite confianza en sus mensajes (tanto hablados como no hablados). Moctezuma, es el único miembro del gabinete que usa cubrebocas (el ejemplo arrastra) habla de “corridito” y generalmente lee textos de los que difícilmente se arrepentirá (el que escribe piensa dos veces lo que dice), expresa ideas que muchas veces no gustan a los ciudadanos (la mayoría quisiéramos que regresaran al aula nuestros hijos) y es empático con la población pues reconoce que México está de luto.

Hoy recuerdo particularmente los esfuerzos del presidente Fox por que todo México tuviera conectividad y todos los estudiantes una computadora. El programa e-Mexico impulsó el uso de la banda ancha y de centros comunitarios digitales. Si los demás gobiernos se hubieran empeñado en continuar esa política pública con los ajustes obvios del paso del tiempo y las nuevas tecnologías de la modernidad, quizás hoy el anuncio podría haber sido que las clases seguirían en línea, pero no será así. Aquí lo importante de la continuidad en las obras y programas de otros gobiernos.

Hoy en México, las de las tres funciones clásicas de los medios masivos, Informar, formar y entretener, la segunda será la clave para que nuestros jóvenes y niños no se queden atrás y aumente la brecha educativa.

Muchas escuelas privadas y universidades si podrán tener clases en línea de acuerdo a su capacidad instalada y a su conectividad así como el uso generalizado entre sus estudiantes de ordenadores, de tabletas y de celulares. La mejor inversión que puede hacer hoy en día un joven o un padre de familia para su hijo, es dotarlo de un equipo que le ayude a aprovechar las ventajas de la sociedad del conocimiento y de las tecnologías de la información y de la comunicación.

No será fácil para nuestro sistema educativo nacional el próximo ciclo escolar, además de contar con la televisión y la radio, será necesario dar el seguimiento a los alumnos por parte de sus maestros, examinar, calificar y llevar el control administrativo. Hay muchos retos y preguntas todavía, pero la SEP está haciendo su trabajo. @basiliodelavega 3 de agosto de 2020