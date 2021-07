Regreso de bienes duartistas

Al asegurar que el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares no había recuperado bien alguno del saqueo del duartismo, el secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, José Luis Lima Franco, no dijo nada nuevo.

Prácticamente desde que inició la presente administración, Cuitláhuac García Jiménez aclaró que el asunto de la recuperación de bienes presuntamente saqueados durante la administración de Javier Duarte fue sólo un show mediático montado por el ex gobernador para tratar de capitalizar el descontento social. De acuerdo con el ejecutivo veracruzano, de todo lo que Yunes dijo que se logró recuperar durante su gestión, sólo habría una aeronave y el rancho El Faunito, ubicado en Fortín, que fue entregado al Inecol. Esa declaración fue emitida por Cuitláhuac García en mayo de 2019, a unos meses de rendir protesta como gobernador. Así, Yunes Linares sólo habría aprovechado para fines político-electorales la pésima imagen que dejó en Veracruz su antecesor, Javier Duarte de Ochoa, hoy recluido en el Reclusorio Norte. Recordemos que Duarte de Ochoa fue obligado a salir anticipadamente de la gubernatura, debido a las denuncias que se ventilaban en su contra. En 2016, a Yunes Linares se le facilitó el escenario para llegar al gobierno estatal; las irregularidades y el presunto saqueo de recursos pavimentaron el camino del entonces candidato de PAN-PRD a Palacio de Gobierno. El exgobernador, entonces candidato, decía en campaña que su mejor aliado era Javier Duarte; el tiempo le dio la razón; sin embargo, el efecto que provocó la mala imagen del hoy preso en el Reclusorio Norte no le alcanzó al exdirector del ISSSTE para ganar la siguiente elección; en el proceso de 2018 fue derrotado de manera clara, contundente, a pesar de su importante cosecha de votos. En mayo de 2019, el gobernador Cuitláhuac García retomó el tema de los bienes recuperados; el actual ejecutivo calificó el asunto como un show; y aclaró que las residencias confiscadas no aparecen entre los activos del Gobierno. En respuesta, el ex gobernador se apresuró a dar a conocer una lista de propiedades, joyas, obras de arte y dinero en efectivo que, a su decir, se lograron recuperar: casi 800 mil pesos en efectivo; 15 bienes inmuebles en territorio nacional; un local comercial y una residencia en Texas, Estados Unidos; dos aeronaves, un avión y un helicóptero; así como de obras de artistas como Siqueiros, Tamayo y Botero, entre otros. Este martes, el asunto de los bienes recuperados volvió a salir a la luz pública, aunque ahora con el secretario de Finanzas como emisor; en una entrevista difundida por el portal de noticias Al calor político, el funcionario dijo que el exgobernador Yunes no recuperó nada y que los bienes del duartismo siguen en litigio. El titular de Sefiplan apuntó que desde el inicio de la presente administración, se buscaron las escrituras de las propiedades en disputa, pero que sólo había procesos judiciales. El problema para la causa de Yunes Linares es que las declaraciones de Cuitláhuac García y de su secretario de Finanzas fortalecen la percepción de que los bienes recuperados fueron en realidad un montaje.