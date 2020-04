Renuncia de Argüelles y Morena

Es dato conocido y reconocido que la exsecretaria del Trabajo, Guadalupe Argüelles, es esposa de Gonzalo Vicencio Flores, secretario del comité estatal de Morena y aspirante a encabezar ese partido.

También es sabido el escándalo que provocó doña Guadalupe en la STPS cuando quiso imponer a su hija Quetzalli Cárdenas como jefa del Departamento Jurídico y de Amparos con un sueldo de 55 mil pesos.

Y mientras ella despachó como secretaria se comentó también con insistencia de la intervención de su esposo en la dependencia.

Pero ahora, coincidentemente, el escándalo de la detención del hijo de doña Guadalupe, Efrén Rogelio Cárdenas, conduciendo en presunto estado de ebriedad un auto oficial y supuestamente con droga, llevó a la hoy exsecretaria a renunciar y a su jefe a aceptarle dicha renuncia.

Y digo coincidentemente porque está en proceso el relevo en la dirigencia estatal de Morena, donde no sólo aparece Gonzalo como aspirante, sino también Esteban Ramírez Zepeta, a quien identifican como el gallo del gobernador para dirigir ese partido.

Los expertos aseguran que las coincidencias no existen y hay que apuntar que Esteban está identificado como uno de los hombres más cercanos a Cuitláhuac García y que su salida del despacho del gobernador, donde fungía como jefe de la Oficina del Gobernador, se dio seguida de toda una promoción sobre su interés de llegar a la dirigencia de Morena.

Además, quien funge como encargada de la Secretaría del Trabajo, Diana Estela Aróstegui Carballo, fue compañera de Ramírez Zepeta en la oficina del gobernador. H

ay que recordar otro dato, que en marzo pasado, el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, vino a Veracruz a reafirmar el liderazgo de Esteban y de su mancuerna Juan Javier Gómez Cazarín en el partido.

Tanto Ramírez, designado como encargado del partido Morena en Veracruz, como Gómez Cazarín, coordinador de la bancada de su partido en el Congreso local, fueron ungidos como los responsables de lo que hace y lo que le pase a ese partido en el estado.

Por como andan las coincidencias, es seguro que Ramírez llegará a la dirigencia de su partido para evidenciar que el grupo de Cuitláhuac se impone al del súper delegado Manuel Huerta. Esto, claro, a pesar de que Gonzalo Vicencio sigue haciendo recorridos en la geografía veracruzana y recibiendo presuntos apoyo de organismos regionales, como ocurrió a mediados de marzo en tempoal, donde la dirigencia de CATEM le organizó una marcha de apoyo encabezada por el Antonio Argüelles Guerrero, Esteban se perfila con todo el apoyo de su amigo Cuitláhuac a la dirigencia partidista. Vicencio, mientras tanto, sigue con sus recorridos, con el argumento de que la base morenista no aceptará imposiciones desde el poder, como dicen que pretenden hacerlo desde el Palacio de Gobierno.

Esto no será lo único ni lo último que veremos en la lucha por el control partidista. Nada más hay que considerar que Morena no es un partido compacto y que a diferencia del PRI y del PRD, que han estado en el gobierno, los morenistas de Veracruz no han logrado construir un liderazgo.

