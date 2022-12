Repensar el Fovissste

La vivienda es un derecho humano reconocido desde 1948 en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual México forma parte.



Así, dicho artículo estableció desde entonces que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”. No obstante, la concreción de este derecho a la vivienda en México, ha sido lenta y ha estado marcada por los vaivenes de los gobiernos en turno, que van desde la época en que se destinaron importantes recursos públicos a mediados del siglo XX para la construcción de grandes unidades habitacionales en las que privó una visión social y comunitaria, acompañada de un sistema de créditos asequibles con tasas de interés mucho menores a las establecidas en el mercado, hasta los años 80 cuando en el marco de la reforma neoliberal, se inició la privatización de dichas unidades a la par del impulso de cambios en las reglas para otorgar los créditos hipotecarios y actualizar los saldos insolutos que encarecieron su costo al paso de los años.



Aunado a lo anterior, a pesar de que el derecho a la vivienda se concibió como universal en la Declaración de 1948, la implementación en México se centró en un primer momento, principalmente en su relación con los derechos laborales, siendo en el artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos donde originalmente se estableció ese derecho tanto para los trabajadores sujetos al Apartado A, como para los trabajadores al servicio del estado según lo establecido en el apartado B del artículo en mención. Cabe resaltar, que, en un segundo momento, la universalidad del derecho fue integrada al texto constitucional en febrero de 1983 en el artículo 4° precisando que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa…”.



La universalidad de acceso a derechos como guía conductora de la Cuarta Transformación, obliga a repensar a las instituciones encargadas de proteger el derecho a la vivienda, por lo que siendo el Fovissste la instancia que por años ha coadyuvado a que millones de trabajadores al servicio del estado hayan logrado contar con una vivienda a través de diferentes opciones, es necesario preguntarnos los motivos por los cuales hoy en día, alrededor del 25% de los acreditados se encuentran con problemas para poder pagar la deuda contraída, o bien, el costo de su crédito al cabo de los años no ha redundado en el logro que la misma Carta Magna estableció, es decir, garantizar vivienda barata.



La respuesta a esta interrogante es sencilla, con las reformas neoliberales a la seguridad social y con ello a la Ley del ISSSTE, llevadas a cabo en 1983 y en 2007, se abandonó el sentido social establecido en nuestro Carta Magna y reflejado en la Ley del ISSSTE de 1970, en la cual los créditos se establecían en pesos y los intereses no podían superar el 9% anual, para pasar a un esquema de montos e intereses variables con base en “veces de salario mínimo o de UMAs” y actualizaciones de saldos insolutos anuales también según el incremento de esta medida.



Además, el ISSSTE dejó de construir dejando esta prestación solo a las posibilidades que tuviera el trabajador según la oferta del mercado.



El resultado y el grave problema heredado por el Gobierno de la Cuarta Transformación se traduce en créditos encarecidos, al grado de que un número significativo de los actuales acreditados ya han pagado mas de dos veces el monto original del préstamo y la deuda no tan solo no disminuye, sino que se incrementa, contrariamente al comportamiento del costo promedio del mercado financiero equivalente a 1.9 veces del monto del préstamo original.



Han sido diversas las propuestas realizadas por los acreditados que se encuentran con incrementos impagables de sus créditos para reformar la Ley del ISSSTE neoliberal en materia de créditos de vivienda, y también, diversas las iniciativas de reforma presentadas por diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena y del PT, incluyendo la realizada por la que escribe, además, el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió también a la Cámara de Diputados, una iniciativa en la que entre otros aspectos ya se considera la posibilidad de que el monto de los créditos se determine en pesos y no necesariamente en veces de UMA o de salario mínimo como la ley actual lo dicta.



Las diferentes propuestas deberán encontrar el consenso necesario que coadyuve al establecimiento de nuevas reglas para los créditos que se otorguen a futuro y que además coadyuve a resolver los diferentes problemas que aquejan a más de 250 mil acreditados que por las razones antes expuestas sus créditos dejaron de ser baratos y se encarecieron injustamente.



Desde la Cámara de Diputados estaremos convocando a los foros necesarios para que con todos los involucrados repensemos el Fovissste y la normatividad que debe regirlo para rescatar el propósito constitucional del derecho a la vivienda digna, decorosa y con créditos baratos.



Por lo pronto celebramos los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva del ISSSTE y publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre tendientes a atender los problemas antes planteados, particularmente los relativos a los Programas de Reestructura de UMA a Pesos, de Liquidación Anticipada con Descuentos del 5% y 10% y el de Liquidación de Créditos 30/60, dirigido este último a acreditados de 60 años o mas y a personas cuyos créditos tienen una antigüedad de 30 años.



Con estas medidas el Gobierno de la Cuarta Transformación muestra su disposición para repensar el Fovissste y para ir transformándolo, revirtiendo de manera progresiva los estragos que dejaron las reformas neoliberales a la seguridad social.



Diputada federal. Morena