Repensar la movilidad en Xalapa

El 1 de diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su discurso de toma de protesta decretó el inicio de la Cuarta Transformación cuando señaló: “Amigas y amigos, por mandato del pueblo iniciamos hoy la Cuarta Transformación política de México, puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político”.





Entre otros aspectos resaltó que buscaríamos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno, separar el poder económico del poder político, cuidar el medio ambiente y transitar hacia una verdadera democracia.





Ahora que en Xalapa se han generado discrepancias importantes entre diferentes ámbitos de gobierno y diversos grupos de ciudadanos y ciudadanas, luchadores históricos en defensa del medio ambiente afines y no afines a la Cuarta Transformación, académicos expertos en medio ambiente y movilidad; como consecuencia de la tala de casi 40 árboles en la avenida Lázaro Cárdenas y la pretensión de derribar otras decenas más, para construir un puente con la intención de mejorar la vialidad, es tiempo sin duda, de recordar los diferentes postulados de la Cuarta Transformación, no como retórica, sino como guía para la toma de decisiones públicas.





Segura estoy que toda la ciudadanía y actores políticos de Xalapa queremos mejorar la vialidad de nuestra hermosa capital, ahí tenemos una primera coincidencia indiscutible. El tema es cómo hacerlo en el marco de un cambio de régimen que se propone transformar la vida pública de México y cuidar el medio ambiente.





Ya antes he señalado que para transformar primero hay que repensar las instituciones y los problemas que los gobiernos del pasado nos han heredado, así que no es muy complicado saber que en este tema, la construcción de puentes a costa de la destrucción del medio ambiente y de nuestro bosque de niebla, no ha resuelto el problema, es más, ni siquiera la construcción del libramiento de Xalapa nos ha ayudado a mejorar la movilidad pues el alto costo de la cuota establecida provoca que su utilización no sea la esperada.





Quienes vivimos en Xalapa, sabemos que la movilidad cada día es más agobiante y que el origen de este problema se deriva en primer lugar del crecimiento poblacional, baste recordar que en 1990 habitábamos 279 mil 451 personas y según el Censo de Población y Vivienda de 2020, habitamos hoy 488 mil 531 xalapeños. Este incremento no se ha reflejado en una transformación del transporte público, por el contrario, convivimos con transporte obsoleto y contaminante que data del siglo pasado, y con una cantidad desmesurada de taxis como opción a ese transporte obsoleto. Muchas familias han optado por una solución individual incrementando el número de vehículos particulares, y el gobierno municipal actual se ha opuesto a la opción de movilidad alternativa, al grado de querer desaparecer la única ciclovía construida en la avenida Ruiz Cortines.





Sí, es cierto que los gobiernos pasados han construido puentes, sí, es cierto que se optó por la construcción del libramiento intentando disminuir los problemas de vialidad, el tema es que nada de esto ha solucionado el problema de tráfico y en general de movilidad que todos los días vivimos las y los xalapeños, y ningún otro puente al margen de una política integral de movilidad lo solucionará, porque no se están atacando las causas, sino los efectos de la ausencia de una política integral de movilidad transformadora.





Así es que ante las diferencias entre sectores de la ciudadanía y los gobiernos locales, en el marco de la Cuarta Transformación, hoy toca a los diferentes ámbitos de gobierno involucrados en este problema fomentar la fraternidad a la que estamos obligados como forma de vida y de gobierno aludida por nuestro presidente de México como uno de los postulados de la 4T, por lo que considero que es escuchando a todas y todos como deben resolverse las diferencias.





También toca separar el poder económico del poder político, como ya lo ha venido haciendo nuestro Gobernador de Veracruz en diferentes temas de la vida pública del estado, sin embargo, no se ha logrado aún poner en orden a concesionarios de transporte público para avanzar en su modernización, tampoco se ha logrado renegociar junto con el Gobierno Federal el costo de la caseta del libramiento, ni el gobierno municipal ha puesto reglas para evitar o al menos disminuir la entrada de cientos y cientos de vehículos de carga pesada a nuestra ciudad, cuyas empresas prefieren afectar nuestro medio ambiente y vialidad antes de pagar la cuota del libramiento a pesar de sus ganancias.





En el marco de la Cuarta Transformación nos mueve servir al pueblo, gobernar con el pueblo y avanzar hacia la democracia participativa. Son los gobiernos del pasado los que actuaban en lo oscurito, los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación y las y los legisladores no tenemos necesidad de hacer eso, no somos iguales. Por ello desde este espacio propongo:





Iniciar un diálogo fraterno entre ciudadanía y gobiernos estatal y municipal para construir un plan integral de movilidad transformadora que goce del respaldo ciudadano que garantice la fuerza y legitimidad para transformar el transporte público en Xalapa y afrontar los intereses económicos que fueron creados alrededor de este tema por los gobiernos del viejo régimen y los concesionarios.

Suspender la tala de árboles y la construcción del puente aludido, hasta que no se cuente con dicho plan integral de movilidad transformadora, y en su caso, se analice el papel que jugaría dicho paso elevado como parte del mencionado plan integral, evaluando las consecuencias ambientales.

En el marco de la convicción de la imperante necesidad de avanzar en la democracia participativa, acordar una consulta ciudadana para aprobar o rechazar la propuesta de plan integral de movilidad transformadora emanado del diálogo propuesto en el numeral 1, así como la aceptación o rechazo a la construcción del puente.

Considerar la ampliación de ciclovías por el gobierno municipal de Xalapa, como parte del plan integral de movilidad transformadora.

Iniciar de inmediato una mesa de diálogo entre los tres ámbitos de gobierno y la empresa concesionaria de la vía conocida como el “Libramiento de Xalapa”, para analizar el costo de la cuota establecida, buscando hacerla más asequible a fin de coadyuvar a disminuir el tránsito en la capital del estado, de vehículos que tienen otros destinos, particularmente los de carga pesada.





Estamos obligados a gobernar transformando, repensando las instituciones y las soluciones a los problemas heredados, escuchando al pueblo, impulsando la democracia participativa, promoviendo la fraternidad y separando el interés económico del político.





En el tema de la movilidad en Xalapa, segura estoy que la Cuarta Transformación será ejemplo de diseño de políticas públicas y acciones de gobierno que rompan con las prácticas del pasado que además de no dar resultados, tanto han afectado nuestra vida cotidiana.





Diputada federal. Morena