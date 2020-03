Respeto al derecho ajeno

Con la intención de regular la violencia los códices antiguos sugieren la ley del talión, que se expresa coloquialmente con el primero de sus axiomas: “ojo por ojo, diente por diente”. Esta ley tenía el propósito de controlar la venganza de tal manera que, al primer afectado le era lícito vengarse contra el que lo ofendió, pero sólo en la misma medida que éste lo había hecho primero. Toda desproporción era injusticia y, como toda injusticia, debía ser penada por la autoridad.

En ningún código de comportamiento, ni antiguo ni actual, se sugiere como algo lícito vengarse en contra de quien no ha ofendido. ¡Dañar a quien no te ha hecho el mal! Eso es, simplemente, ridículo y desproporcionado. Es verdad que nuestro país ha sido lacerado con una serie de homicidios que no deben repetirse bajo ninguna condición. Si bien es cierto que toda muerte es una llamada de atención para confrontar la propia vida, las muertes a causa de la violencia resultan verdaderos escándalos que lejos de entretenernos en disertaciones, nos están llamando a gritos, en favor de acciones verdaderamente puntuales con tal de blindar la vida de todos.

Es intolerable que en una manifestación que exige paz, seguridad y respeto, hayamos tenido un derroche de vandalismo en edificios públicos: templos, seminarios, catedrales… ¡No se puede exigir lo que no se da! Lo primero es dar lo que se pide, para después, como diría el filósofo, pedir lo que se quiera. ¿Por qué tanto odio a los templos?

Sería igualmente desproporcionado reducir la pasada manifestación de las mujeres en favor de la paz y el respeto, a estas acciones que solamente algunas realizaron. No todas las mujeres que marcharon hicieron este tipo de destrozos. La falacia de generalización nos llevaría a reducir un reclamo lícito en favor de la paz y la vida, a unos cuantos actos de violencia y vandalismo.

Nuestro país ya no admite más divisiones, más confrontaciones por la vía de lo fácil y ridículo, nuestro país nos llama a la madurez y a la sensatez; a la cordura. Estamos en tiempos que exigen de nosotros seriedad y respeto, promoción con las obras y no con las palabras, de la vida y de la justicia.

México nos necesita juntos no enemistados varones contra mujeres. Polarizando venceremos un poco, generaremos algún ruido, lo cual no es malo de ninguna manera. Pero en la unidad, respetando la grandeza del otro, discerniendo, cambiaremos el luto en danza; construiremos esta patria que nos duele profundamente.