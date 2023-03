Retos incumplidos  de la SEP

Al inicio del actual periodo de gobierno se perfilaba la construcción de la Nueva Escuela Mexicana a través del desarrollo de un enfoque pedagógico centrado en propósitos de calidad, equidad, inclusión, humanismo, compresión del entorno y articulación pedagógica entre los niveles de la educación obligatoria; en la importancia de desarrollar nuevos materiales educativos, incluida la renovación de los libros de texto gratuitos; así como en la reforma gradual de planes y programas de estudio.



De manera complementaria, la NEM debería incorporar los enfoques y acciones de las estrategias nacionales indicadas. En 2019-2020 se adelantaba en esa dirección, aún con énfasis en la planeación y programación, más que en la implementación. Entonces llegó el Covid-19 y todo cambió, fue una etapa que terminó, comenta Roberto Rodríguez en Educación Futura, y años perdidos de continuidad educativa.



María Mercedes Ruiz Muñoz, Arcelia Martínez Bordón y Alejandra Luna Guzmán exponen que en septiembre del año pasado, en el marco del Seminario de Política Educativa Faro-ODEJ, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre el inicio del ciclo escolar 2022-2023, marcado por nuevos retos, a raíz de la pandemia por Covid-19, y por cambios importantes, como el de la titularidad de la Secretaría de Educación Pública y el planteamiento de un nuevo plan de estudios para la educación básica, media superior y de educación Normal. Evento en el que participó la UNAM, la Universidad de Colima y la Ibero.



Hoy a unos meses que dio inicio el ciclo escolar, la propuesta curricular 2022 que pretende inaugurar una nueva forma de gestión pedagógica, está mucho más cargada de lugares nebulosos que de claridad sobre la ruta de acción a seguir. Por esa razón el Seminario de Política Educativa de la Ibero señaló algunos problemas: el regreso presencial generalizado a clases se hizo sin un diagnóstico claro que permitiera dar cuenta de la situación de las instituciones escolares y los estudiantes; la pérdida de los aprendizajes escolares -sin una estimación clara de su magnitud por parte de la autoridad educativa- y la situación emocional en la que regresaron estudiantes y profesores, así como la desvinculación de miles de estudiantes de la escuela.



El cambio de la secretaria de Educación no parecía anticipar el tan necesario giro en el rumbo y toma de decisiones para resolver la crisis del sistema educativo, sino más bien continuidad con lo ya establecido; la poca pertinencia del nuevo plan, cuando otros temas deberían ocupar la agenda como los retos para la comunicación de la propuesta a las y los docentes, dada la complejidad epistemológica de sus fundamentos decoloniales.



Aún existe un gran vacío de información de carácter sólido para fundamentar el rumbo de la educación. Se cuestiona que a dos años de que concluya la actual administración, una vez más, como ocurrió en el sexenio anterior, se pretenda realizar un cambio -en referencia al nuevo plan de estudios- que por sus características y alcances requeriría un mayor aliento. Entonces, sí, el ciclo escolar arrancó el año pasado con cambios y muchas incertidumbres… Ante una coyuntura como la que atraviesa el país en materia educativa, qué tendríamos que hacer. ¿Es pertinente arrancar un nuevo plan de estudios en el último año de la administración de gobierno? Se comentó en el aludido Seminario de la Ibero.



Hay que tomar en cuenta que la propuesta curricular 2022, de la cual se desprende el diseño de planes y programas y estudio de la educación básica, media superior y de educación Normal, se ha enfrascado en un debate político e ideológico. Se le acusa de que sus finalidades son las de adoctrinar no educar y de que tiene la mirada puesta en un pasado que ya se canceló en el país, expone en “Tiempo de transición pedagógica y curricular.



También Pérez Reynoso exterioriza: “Desde mi modesta perspectiva, puedo decir que no todo lo que se había generado antes estuvo al servicio del neoliberalismo, ni tampoco lo que se propone como nuevo tiene una clara visión innovadora al servicio de la comunidad como se afirma”.



Existen muchas dudas por parte del magisterio, quiere tener un panorama claro que lo convenza de que lo que se avecina, y en las disipaciones de sus dudas sentirse seguro de su desempeño en el ciclo escolar 2022-2023 y sobre todo el que marcará la reforma curricular que se planea, dará inicio en el 2023. ¿Habría que preguntarnos si están preparados para lo que se propone esta ambiciosa reforma educativa?



Sobre este punto Pérez Reynoso dice: lo que se declara arriba no será lo que sucede abajo y lo que sucede abajo, no siempre puede ser legitimado en el terreno de la política de los de arriba. La vida de abajo es el mejor espacio pedagógico. Mirar a maestras y maestros de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato y saber cómo le hacen para resolver los problemas que se desprenden de la demanda concreta de los escolares a su cargo, de la comunidad, como negocian con las autoridades y cómo son capaces de responder ante las exigencias que implica son profesionales de la educación. El diálogo en nuestro país entre la política y la pedagogía es pobre y asimétrico.



Necesitamos un mayor empoderamiento de las prácticas de abajo y una claridad y humildad de las propuestas que se generan arriba. Se necesita reinventar el encuentro de las distintas instancias que integran el sistema educativo nacional y ser capaces de dejar una ventana abierta a través de la cual se garantice la salida de las propuestas innovadoras para la acción pedagógica transformadora y que puedan llegar nuevos aires al espacio educativo.



