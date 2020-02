Retroceso, quitar el delito de feminicidio

Grave propuesta por el fiscal general de la República Mexicana Alejandro Gertz Manero, al pedir que el delito de feminicidio se elimine, argumentando que el ministerio público se le dificulta acreditarlo y propone que solo sea un agravante del homicidio, esto solo refleja la ignorancia y la vulnerabilidad de la PGR.

Estuve analizando y estudiando, para darte información valiosa y sustentada, motivada en tiempo y forma, no deben y no podrán quitar el delito de feminicidicio es un derecho adquirido.

El feminicidio, lo define Diana Russell, como la muerte a mujeres por los hombres motivados por el odio, desprecio placer, celotipia o sentimientos de posesión es un crimen de odio o quien por razones de genero prive de la vida a una mujer. En Latinoamérica, México es el segundo país donde se comenten más feminicidios, por décadas las mujeres han luchado por sus derechos, ésta ha cobrado la vida de miles de feministas y activistas, millones de mujeres muren en manos de los hombres misóginos y machistas.

El delito de feminicidio no puede desaparecer, porque es un derecho adquirido, en el año 2011 se reforma el artículo primero constitucional, donde dice que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse.

Aquí lo dice todo: el feminicidio no podrá quitarse, porque México ha signado y ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos donde obliga al Estado a erradicar la violencia de género. El tratado internacional como la CEDAW, entra en vigor 1981, eliminar de todas las formas la discriminación contra la mujer, es considerada la carta internacional de los derechos de la mujer, es un poderoso mandato internacional que provee un marco obligatorio de cumplimiento para los países que lo han ratificado.

Belén Do Para, entro en vigor 19 de enero del 1999, tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Derechos humanos son los derechos que goza toda persona, articulo 1, párrafo 5, de la constitución federal, queda prohibido quien atente contra la dignidad humana que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de las personas. Una de las principales características de los derechos humanos es que “Son Progresivos” El estado tiene la obligación de dar cumplimiento y no se puede retroceder un derecho adquirido.

Artículo 14 de la Constitución Federal Párrafo 3, dice; en juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1.60 P/2 (10ª) Rubro; la aplicación de los principios de irretroactividad progresiva pro persona y tutela judicial, efectiva y en atención al mayor y mejor ejercicio del derecho humano al acceso a la justicia.

Tesis Aislada 1.20ª.26 A (10ª) Rubro; una disposición posterior no podrá modificar sin violar el derecho fundamental de la irretroactividad de la ley al tratarse de un derecho adquirido, el principio de la progresividad de los derechos humanos en la modalidad de no regresividad.

El 14 de junio del año 2012 se incorpora el delito de feminicidio en el código penal federal, 2013, entra como delito de violencia de género el feminicidio en el artículo 376 Bis, del código penal del estado de Veracruz, que tiene siete características o circunstancias diferentes al homicidio, con una pena de setenta años de prisión, y debe juzgarse con perspectiva de género, esto es un avance el resultado de grandes luchas de las feministas y activistas, es un derecho adquirido, es un derecho humano de la progresividad en leyes.

11 mujeres muren diariamente por el delito de feminicidio en México, Señor Alejandro Gertz Manero, FGR, es un delito quitar los derechos adquiridos. Congreso las mujeres no necesitan aplausos o un minuto en memoria de alguna mujer muerta, ¡no! necesitamos vivir, es nuestro derecho a tener una vida libre de violencia, y exigimos justicia real, no simulaciones, los feminicidios aumentan cada día, porque no se castiga a los feminicidias, ni cumplen sentencia, la corrupción, opacidad, permisividad, mediocridad, abuso, machismo y misoginia está en ustedes autoridades y el congreso es su cómplice.

Hoy las mujeres mueren violadas, torturadas, desmembradas, desolladas, mutiladas, marcadas, ahogadas, aparecen en espacios públicos, las matan en vida con ácido destruyendo toda oportunidad de vivir libres, son estigmatizadas y señaladas, después de muertas ustedes las criminalizan, revictimizan su imagen, su cuerpo y a su familia.

¡Ser mujer da miedo, ser mujer es un delito, nacer mujer es una maldición! ¡Hasta cuándo México! Abril, Ingrid, Lesvy, Joselyn, Gloria, Brenda, Jaqueline, Mara, Evelin, Lupita, María, por los millones de mujeres que sido asesinadas, en memoria a ellas debemos continuar luchando por nuestros derechos y no permitir que quiten los derechos adquiridos.

