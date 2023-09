Retrógrada e inhumano el PEF

La realidad y los hechos siempre desnudan el discurso del político, sus falsas promesas de >por el bien de México: primero los pobres<. Baste ver la propuesta del Presupuesto de Egresos que el gobierno de don Andrés mandó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como para darnos cuenta de que de “humanista” solo tiene el nombre.

Si de suyo el sistema de salud en todo el país está de cabeza, con los mismos hospitales (muchos despedazándose, cayéndose a cachos), donde no funcionan ya no digamos los quirófanos, sino siquiera los elevadores, programan para seis meses o más las operaciones y no surten millones y millones de recetas, ahora este presidente de la República le ordena a los y las diputadas de Morena, su partido, que le recorten 53 por ciento a los dineros que manejó este año de 2023, es decir, que de 209 mil 616 millones de pesos que ministró, para el 2024 solo le asigna AMLO 96 mil 989 millones de pesos.

Así que súmele usted, estimado lector, a todos los males crónicos que tienen el IMSS, el ISSSTE, la SSA, otros peores, como no sean los del colapso total del sistema hospitalario que atienden a los pobres en México >más de 78 millones de compatriotas<, porque el Presidente que se llena la boca afirmando en sus misas mañaneras que en su gobierno tendríamos atención médica similar a la de los países nórdicos, la realidad entierra sus fantasías, sus mentiras.

Y ni para que digan las decenas de personas simpatizantes de él, que luego me escriben a mi correo electrónico para llenarme de epítetos, porque afirman que lo acuso sin prueba alguna, que estoy amargado, resentido, frustrado, que consulten la iniciativa que la Secretaría de Hacienda del gobierno federal envió a la Cámara baja del Congreso para que se lo aprueben, sin quitarle una coma, para que manejen esas partidas como gasto público, en donde se registra menos dinero para la salud (53%), menos para el turismo (98% y que son los que vienen a dejar dólares), menos para el medio ambiente (nunca le ha interesado cuidarlo a don Andrés), pero eso sí, mucho dinero, más dinero, traducido en miles de millones de pesos para la Sedena (133% más), para la Guardia Nacional, para los gastos de la Presidencia de la República, para la Secretaría de Gobernación, y para sus obras faraónicas del Tren Maya (que seguirá gastando el próximo año, porque aún no lo terminan), para la refinería de Dos Bocas (porque aún no refina -aunque digan las y los mentirosos lo contrario-), y para el Aeropuerto Felipe Ángeles, al que le seguirán inyectando dinero público porque opera con pérdidas millonarias mensuales.

¿Gobierno humanista? ¡Los hechos, la realidad dicen otra cosa! Allí está la prueba estampada con firma y letra del gobierno de la Cuarta Transformación.

plazacaracol@hotmail.com

Twitter: HELÍHERRERA.es