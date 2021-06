Revisando el Covid-19

Muy buenos días, estimados lectores, que sin afán de ofensa son como yo, clasemedieros, ambicionistas, con aspiraciones y ánimos de progreso, éxito y por ende, personas cultas, trabajadoras, estudiosas, con criterio, y parte del grupo que mantenemos la economía del país con el producto de nuestro trabajo.

Pero pasando a nuestro tema de hoy, el virus que ha causado la pandemia con graves estragos en la salud y economía mundial, ha sido junto con el virus del VIH el más estudiado en menos tiempo. A diario me llegan decenas de artículos que tratan el tema y obviamente son pocos para lo que se estudia y escribe a diario sobre el virus, repercusiones, vacunas y complicaciones.

De lo más reciente que se sabe es que han tirado el mito de que el virus se transmite por lo que en medicina llamamos fómites, o sea superficies de mesas, mostradores, cristales, objetos, incluso el piso; solamente serían vectores de contagio si estuvieran húmedos de saliva de un enfermo, sea asintomático o con datos de la enfermedad, más aun si este tosiera o estornudara sobre la mesa o mueble, un objeto o escupiera al piso y otra persona pisara la flema fresca, de tal manera que la obsesión de los tapetes sanitizantes, aplicar sustancias en aerosol a los muebles, bolsas del supermercado, mesas y sillas de un restaurante, etc. Es una medida que en parte no tiene sentido, pero al menos la gente se siente más segura y tranquila, lo mismo el lavado de las verduras y paquetes comprados en el mercado, antes de guardarlos, es la misma situación; al menos frutas y verduras ya quedan listas para usarse en cualquier momento.

En cuanto a las vacunas, lo ideal es poner las dos dosis de la misma, aunque en Europa están experimentando poner la primera de Astra y la segunda del grupo RNA, o sea Pfizer o Moderna, y en los ensayos preliminares reportan buena respuesta de anticuerpos. Si le dio Covid, de todas maneras vacúnense, pues se ha demostrado que los niveles de anticuerpos suben más y son más durables que en quienes no han enfermado y prácticamente no hay contraindicación para vacunarse. Ahora que si piensa viajar a Estados Unidos, debe contar con un certificado de vacunación con vacuna Pfizer, Moderna o Astra, ya que las chinas y rusa no se admiten y no podrá entrar.

Aun no hay medicamentos contra la enfermedad, todos los que se usan y han usado son antivirales que no demuestran efectividad al 100% y bueno, pues de algo pueden ayudar, los que sí ayudan son los corticoides para bajar la inflamación, sobre todo en el pulmón, aunque también en otros órganos y las medidas generales y de sostén como en cualquier otra virosis. Respecto a la vacuna en niños, se está probando en mayores de 12 años y seguramente tardará para menores de esa edad, lo que implica que el regreso a las aulas siga siendo peligroso.

No hay lugar en el mundo donde la enfermedad se haya contenido, cuando más han disminuido la tasa de morbilidad gracias a la disciplina de las personas, pero en nuestro país vamos con más altas que bajas.