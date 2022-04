Revocación municipal

Aunque por su escasa participación ciudadana la Revocación de Mandato no alcanzó la cifra del 40% para hacer obligatorio su resultado, sí fue un ejercicio que sirvió para medir, que ya se sabía, una mayoritaria aceptación del presidente de la República –nueve de cada diez de la mitad que lo llevaron al poder-- y acudieron a este ejercicio y, un mínimo porcentaje de quienes fueron sus seguidores y dejaron de apoyarlo o aquellos que están en contra de su gestión en el gobierno. En mayo de 2020, el grupo mayoritario de MORENA en el Congreso local, decidió blindar al Gobernador para que este año no fuera sometido a esta consulta popular de su permanencia en el cargo, por el riesgo que había de que partidos y ciudadanos le echan montón y pudiera suceder una catástrofe en su contra. Sin embargo, sí se aprobó en la Constitución que este ejercicio de democracia participativa pueda solicitarse por, al menos, 10 por ciento de los electores en 107 municipios, y será aplicable al gobernador o gobernadora del estado a la mitad de su mandato, es decir, en 2027. Hasta ahí, no hay más que decir. Sin embargo, los diputados locales podrían analizar si este mismo proceso, obligatorio a nivel federal y estatal, conviene aplicarlo a nivel municipal, el nivel de gobierno más cercano a la sociedad, y el que mejor termómetro tiene de sus Alcaldes. Vaya, si a los xalapeños habrían tenido de votar por la permanencia o no del anterior alcalde de la capital, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, seguramente habría sido echado a los dos años de su deficiente administración, y lo mismo otros ediles que llegaron al poder con el fin de beneficiar a sus familiares, amigos y hacer negocios, descuidando las obligaciones de ley para construir obras y buenos de impacto social y procurar buenos servicios públicos para los ciudadanos. Muchos estuvieron en esa circunstancia y muy pocos cumplieron. Más aún, comprometieron las finanzas públicas por muchos años, no sólo lo que se arrastra desde la bursatilización de la deuda que hizo el gobernador Fidel Herrera, pero alcanzó niveles de desastre con Javier Duarte en Palacio de Gobierno, cuando muchos alcaldes fueron presionados para firmar con la empresa NL Technologies SA de CV que, conforme a contratos legales, recibe de la Secretaría de Finanzas y Administración cientos de millones de pesos por el pago de ese servicio público que presta ese ente privado, descontado de sus participaciones federales, con lo cual los Ayuntamientos se quedan sin recursos para atender las necesidades más elementales en sus municipios. Lo que se plantea aquí es si ya es una obligación federal y estatal que los ciudadanos decidan si continúa o se vayan el Presidente o el Gobernador, porqué no aplicar también este derecho a los ciudadanos en sus municipios. De esa manera se evitaría que haya más ediles que hagan y deshagan en sus pueblos y no exista una manera civilizada para quitarlos del cargo que no cumplen debidamente. Sería un buen tema que tendrían de tarea los legisladores locales de todas las bancadas, pero principalmente de la mayoritaria, y que se inserta dentro sus obligaciones para adaptar la Constitución a las necesidades que se presentan en la sociedad. Esperemos.

Escriba a opedro2006@gmail.com