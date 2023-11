Revolución de la bondad

“Lo humano es lo que hay que preservar y defender en todas las circunstancias; el capitalismo ya sabemos que no lo hará”, señaló José Saramago, novelista portugués que nació un 16 de noviembre de 1922.

Este jueves 16 también fue el Día de la Filosofía, una actividad fundamental y siempre pendiente, necesaria y urgente en este mundo contemporáneo donde la vorágine del capitalismo nos arroja al consumo depredador y deshumanizado de la vida toda.

Me pareció cuando menos poético la coincidencia de ambas fechas, porque José Saramago despliega en sus obras ese ejercicio filosófico que consiste en cuestionar, reflexionar, ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, pero, más aún, qué abismo llevamos cargando en nuestro interior, cómo eso que somos y no somos determina, paradójicamente (u obviamente), lo que somos y no somos.

Las intermitencias de la muerte y El hombre duplicado, son las dos novelas que suelo recomendar como primer acercamiento al autor; ahí se encontrará humor fino, sarcasmo, y planteamientos filosóficos humanísimos, cuestiones cotidianas que hemos pasado por alto.

Una de las características de Saramago es su disposición a la reflexión y el pensamiento crítico. En las diferentes entrevistas que le hicieron en vida, lanzaba preguntas o cavilaciones personales sobre la humanidad y la necesidad de volcarse en la solidaridad y la ternura, de encontrarse como seres vivos, señalando que el enemigo, el sistema capitalista, está ahí, siempre alerta y al asecho.

Para el periódico Canarias 7 (1994) dijo: “El espectáculo del mundo lo tenemos ahí y es algo escalofriante. Vivimos al lado de todo lo que es negativo como si no tuviera ninguna importancia; la banalización del horror, la banalización de la violencia, de la muerte, sobre todo si es la muerte de otros, claro. Nos da igual si está muriendo gente en Sarajevo (…). Mientras no se despierte la conciencia de la gente, esto seguirá igual. Porque mucho de lo que se hace es para mantenernos a todos en la abulia, en la carencia de voluntad, para disminuir nuestra capacidad de intervención…”

Todos los días deslizamos las pantallas de nuestros móviles o encendemos las pantallas de nuestros hogares y vemos, en tiempo real, la crueldad y genocidio contra el pueblo Palestino; vemos la desesperación de los damnificados por el huracán Otis; no importa si el desastre es del otro lado del mundo o en nuestro propio país, muchas veces en nuestra misma calle, la naturalización del dolor nos anestesia para evitar la acción.

¿A quiénes conviene que la población no cuestione lo que pasa a su alrededor?, ¿a quiénes beneficia que los colonos tengan miedo de salir de sus casas por la delincuencia?, ¿a quiénes conviene que no nos revelemos contra la falta de trabajo, el hambre, la imposibilidad de poder llegar a la quincena porque el salario nunca alcanza? ¿De qué es síntoma la delincuencia?, ¿de qué es síntoma la barbarie?, ¿de qué es síntoma la indiferencia?

En 1995 declaró Saramago en el periódico Folha de S. Paulo: “A mí parecer la gran revolución (…) sería la revolución de la bondad. Si de un día para otro descubriéramos que somos buenos, los problemas del mundo se acabarían. Claro que esto no solo es una utopía sino un disparate, pero la conciencia de que eso no sucederá no debe impedir a cada individuo hacer todo lo que pueda para regirse por los principios éticos…”

Qué bien que nos haría una revolución de la bondad, darnos cuenta que dentro de nosotros no solo late el odio y la furia, la semilla de la crueldad y el egoísmo, sino que también somos capaces de la bondad, de la solidaridad, de la ternura, de la pacificación, del entendimiento; que podemos revelarnos al consumismo sin sentido de cosas y personas, que podemos revelarnos a la indiferencia de la barbarie, que podemos relevarnos a la intolerancia, que podemos revelarnos a lo que hemos sido hasta ahora.

¿O usted qué opina, le gustaría iniciar una revolución de la bondad?





