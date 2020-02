Ricardo Ahued: ¿en la ruta de la sustitución?

El proceso electoral 2021 se inicia en 2020, en octubre, para ser más concretos, y las cosas andan mal, pero tan mal para el partido en el poder, que don Andrés Manuel se verá forzado a realizar ajustes a toda la estructura gubernamental, porque si no lo hace el cielo se le puede caer a pedazos el 6 de junio del próximo año.

Comentaba en la entrega pasada cómo la popularidad del presidente de México empieza a caer, si no de manera estrepitosa, sí preocupante, la cual podrá agravarse si los resultados de la inmovilización femenil del lunes 9 de marzo son contundentes, como ya empieza a verse por los apoyos que está recibiendo la convocatoria del colectivo feminista veracruzano “Brujas del Mar”, de universidades, sectores sociales, organismos públicos y privados, empresariales, sindicatos, etcétera, que la hacen ver exitosa.

Será un parteaguas el “paro nacional” para la forma de gobernar del presidente, y así parece advertirlo. Porque éste está tomando fuerza alimentado por la inconformidad social de miles de compatriotas que ya no aplauden las políticas de abrazos-no balazos, que no han bajado los índices delincuenciales y es lo que más ha irritado al pueblo, inclusive, a sus propias huestes que antes lo defendían de todo.

Veracruz es un claro ejemplo de este divorcio pueblo-AMLO, y de allí que entienda el porqué las declaraciones del senador con licencia Ricardo Ahued Bardahuil el viernes pasado, donde no se descarta para un nuevo cargo público en el estado. “Si es para bien, oigan lo que digo, si es porque estoy en perfecto estado anímico y estoy seguro que contaré con el respaldo de la gente, pero que sirva para pacificar al estado, para que la gente esté feliz, para que haya seguridad, para que haya empleos, pues tomaré cualquier cargo; para estorbar, créanme que lo hago en mi casa muy bien, ya aunque me pongan a barrer”.

“Fíjense que cuando me hacen esa pregunta, me he tragado mis palabras muchos años, cuando fui presidente municipal dije que ya acababa mi carrera, luego fui diputado federal y dije que ya no quería nada, luego a la local y ya no quería, ya estoy en el Senado y luego vine a dar acá al SAT, entonces para no hacer el ridículo, no sé qué me depara, lo que Dios me depare, si estoy vivo, sano, contento y si estoy capacitado para asumir un cargo, lo haré con todo gusto”, finalizó diciendo el director nacional de Aduanas.

Veracruz, junto con los estados de México, Jalisco y la Ciudad de México, son las entidades con los padrones electorales más numerosos del país. Allí se juega un alto porcentaje de una elección nacional y es vital para López Obrador conservar el mayor número de diputados federales (105 entre los 4, que es igual al 35% de la composición de los diputados de mayoría), para su proyecto de gobierno, y quizás por eso autorizó al administrador general de Aduanas hacer una crítica soterrada al gobierno de Veracruz cuando dice: “… sirva para pacificar al estado, para que la gente esté feliz, para que haya seguridad, para que haya empleos, pues tomaré cualquier cargo...”.

De acuerdo con la Constitución de Veracruz, el Congreso del Estado solo podrá nombrar un gobernador sustituto cumplidos los dos primeros años del gobernador constitucional (siempre y cuando éste solicite licencia para separarse del cargo —se habla que lo llamará el presidente a ocupar una encomienda al gobierno federal—), es decir, a partir del primero de diciembre de este año, faltando para tal fecha solo 9 meses, que políticamente hablando son como agua entre los dedos.

¿Será pues que a don Ricardo lo coloca el presidente López Obrador en la ruta de la sustitución?

Por lo pronto, las acciones y las palabras del zar de los productos chinos allí lo sitúan.

