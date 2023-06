AUNQUE USTED NO LO CREA… Por uno u otra razón, Veracruz siempre es noticia gracias a casos y cosas que suceden, algunas de ellas insólitas como lo es el robo de escuelas, de las cuales una de ellas en la colonia Astilleros, al norte del puerto jarocho, ha sido robada 34 veces en los últimos cuatro años. El robo en escuelas ha sido constante y cada vez con mayor osadía de parte de los ladrones que se introducen en los planteles no solo al amparo de las sombras nocturnas, sino en plena luz del día.



Con el recuento que hizo Diana Santiago Huesca, quien tiene la representación regional de la Secretaría de Educación (SEV), en una veintena de municipios alrededor de la ciudad de Veracruz, se pudo conocer que tan solo en esta zona han robado cerca de 200 escuelas de distintos niveles.

De estas 200, unas 160 corresponden al municipio de Veracruz puerto y entre ellas se encuentra la escuela primaria “Carmen Serdán”, de la colonia Astilleros, al norte de esta demarcación municipal que ha sido robada en 34 ocasiones. A esta escuela primaria le robaron todo, prácticamente todo, por lo cual las maestras han tenido que organizar kermeses y otros eventos para hacerse de recursos con los cuales adquirir lo básico.



Los estudiantes de este plantel sufren por el intenso calor, pues lo primero que les robaron fueron los aires acondicionados. Pero no crean amables lectoras y lectores que los robos a escuelas se suceden solo en las zonas alejadas, no para nada, pues tenemos el caso de la escuela secundaria “José Azueta”, ubicada en la avenida Las Flores, del municipio de Boca del Río, a dos cuadras donde el gobierno estatal invierte más de 400 millones de pesos para restaurar el vetusto estadio de futbol Luis “El Pirata” Fuente.



A “la Azueta”, como se le conoce popularmente a esta escuela, la han robado en cuatro ocasiones en dos semanas. Para que no se queden con la duda, estos hurtos se han denunciado ante la Fiscalía General del estado de Veracruz (Fgever), sin que hasta el momento sus detectives hayan dado con los ladrones y como dijo Don Teofilito, ni darán porque andan apurados atendiendo indicaciones presidenciales.



SEGÚN EL SAPO… Al no poder atender la indicación presidencial de recortar la “Torre Centro” en la ciudad de Veracruz, porque los propietarios de este edificio de más de 20 pisos no escatiman al contratar bufetes de abogados, el gobierno del estado a través de la Fiscalía General, le echó montón al caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.



Realmente el gobierno federal a través de la Guardia Nacional tuvo que intervenir para arrestar a la jueza allá en la Ciudad de México, para así asegurarse de que el gobierno estatal veracruzano atendiera la indicación presidencial. Desafortunadamente para los gobiernos federal y estatal, la apabullante e inusual acción en contra de la jueza Angélica Sánchez Hernández, ya atrajo los reflectores no solo de México, sino internacionales, al intervenir la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Este asunto, está sola tarea que le había encargado el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador al gobierno estatal veracruzano, se ha complicado a grado tal que, además de la representación de la ONU, ya intervino el Instituto Federal de la Defensoría Pública, a través de las abogadas Jacqueline Sanz y Sofía de Robina, quienes a través de sus cuentas de Twitter estuvieron informando del desarrollo de este caso que está sentando precedente y jurisprudencia.



DÍGALO SIN MIEDO… Al correo electrónico guadalupehmar@yahoo.com