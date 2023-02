Rocío y la red de protección

La secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle García, sabe que está en aprietos. Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la absurda reforma que le confeccionaron los diputados de la bancada mayoritaria de Morena en el Congreso Local para permitir que alguien como ella, que es zacatecana, pudiera adquirir la condición de veracruzana por el sólo hecho de tener hijos nacidos en nuestro territorio, ha dejado de tener esa red de protección que le colocaron para apuntalar su aspiración de gobernar Veracruz.

Sabe que si el presidente Andrés Manuel López Obrador decide imponerla como candidata del partido gobernante a Gobernadora, los partidos y candidatos opositores van a impugnarla, ya lo anticiparon, al no cumplir con la “residencia efectiva” que exige el artículo 116 de la Constitución General de la República a quienes, no habiendo nacido en alguna entidad del país, quisieran gobernarlo, dado que su función como titular de la Sener, la realiza donde vive todos los días, la ciudad de México o, en todo caso, en Tabasco, donde el gobierno federal instala la refinería Olmeca de Dos Bocas, obra emblemática que, por cierto, ha resultado excesivamente cara, duplicando la inversión inicial programada de ocho mil millones de pesos, y, además, no ha podido refinar ni un solo barril de petróleo hasta este momento. El propio Ejecutivo federal ha mostrado su disgusto en varias ocasiones por ese sobrecosto, retraso en la construcción por mala planeación y peor ejecución, y su funcionamiento.

En diciembre, de plano la bajó de la carrera sucesoria de Veracruz, cuando un reportero le preguntó sobre ella en una mañanera realizada en el puerto jarocho, al decir que ella estaba ocupada en la refinería y “no viene a Veracruz” y, días después, en otra de sus conferencias diarias, se mofó con un “brincos diera” acerca de una declaración de la funcionaria de que esa planta comenzaría a producir combustibles refinados en diciembre pasado.

Sin embargo, cuando la Corte decidió desechar esa reforma inconstitucional, sólo por llevar la contraria a los ministros o porque en realidad sigue esperanzado de que la obra de Dos Boca comience a funcionar el primero de julio entrante y ella resucite, señaló que la señora Nahle “puede participar” como candidata al gobierno de Veracruz, dado que la Carta Magna lo permite, con cinco años de residencia, no dijo “efectiva”. Eso, que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tomó como una “línea” presidencial, generó que el fin de semana pasado, desde Palacio de Gobierno, se difundiera profusamente una foto de él desayunando con la secretaria de Energía en su casa de Coatzacoalcos, que, para los observadores veracruzanos, manda un mensaje político contrario al que se pretendió.

La aspirante a la gubernatura tiene casa en el estado, pero vive en ciudad de México, o en el estado vecino del sur, y los opositores ya estarían reuniendo las pruebas. Esa es la piedra en su camino, pese al empeño de sus promotores, desde el Presidente hasta el Gobernador, y varios de sus incondicionales.



