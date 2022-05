Rodolfo Vázquez Moreno, orgullo veracruzano

A los 15 años se inició como auxiliar en el desarrollo de litigios en los juzgados, comenzó a hacer proyectos para el despacho de su padre, mientras continuaba sus estudios en el bachillerato con altas calificaciones por lo que ha ganado tres becas consecutivas, él es Rodolfo Vázquez Moreno, quien actualmente tiene 20 años y este año concluirá su carrera profesional.

Joven talentoso que habla inglés y francés al tiempo que continúa sus estudios en línea en la licenciatura de Derecho en la Universidad Veracruzana.

Rodolfo es uno de los 193 estudiantes que a través de la Fundación UV, lograron obtener por excelencia académica la beca que otorgan las fundaciones Televisa y Bécalos, por lo que recientemente recibió un reconocimiento en el colegio Viscaínas en la Ciudad de México.

En esa ocasión fueron invitados 31 de esos estudiantes de la UV de las distintas regiones y pudieron convivir con el presidente del Consejo de Administración del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean y también con el presidente de la Asociación de Bancos, Daniel Becker Feldman.

Desde que tenía 15 años se especializó en el manejo de las redes sociales y fue así como estuvo en el equipo de la exdiputada Cinthya Lobato Calderón en la LXIV Legislatura local.

Sencillo en su comportamiento, con ropa casual nos platica que en el año 2016 ganó el Concurso Nacional de Debate Político, que en el estado de Veracruz organizaron la Subsecretaría de la Juventud y el INE.

Rodolfo Vázquez Moreno es hijo de la maestra en lenguas, Angélica Moreno Salazar y del doctor en Educación, Carlos Antonio Vázquez Gándara, de quienes ha recibido la orientación para tener ese desarrollo académico.

Por un momento reflexiona y hace un llamado a todos los jóvenes de su generación, a que no se aparten de la capacitación formal, que no abandonen sus estudios porque al no tener una ocupación y una responsabilidad es posible que tomen caminos insospechados que podrían torcer su futuro.

De la enseñanza en línea es un enamorado, porque dice que en tanto en la enseñanza escolarizada se continúa con un patrón anacrónico, porque les preocupa más observar la asistencia y la puntualidad, que el fondo de la verdadera enseñanza. En tanto que en las clases en línea puede compartir criterios con personas de diversas edades, que incluso ya trabajan en otras profesiones y con sus opiniones enriquecen esos encuentros en la red.

Su proyecto de vida es concluir la licenciatura, después la maestría y el doctorado en derechos humanos porque esa es su pasión, igual que el periodismo, que comenzó a ejercer desde los 15 años en el medio “Conversatorio Político”.

El apoyo a los grupos vulnerables, las becas y otras políticas públicas que lleva a cabo el actual gobierno serán las bases para poder tener un México mejor en los próximos años es la visión de este orgullo veracruzano que a los 20 años concluirá su carrera profesional. Más claro ni el agua.