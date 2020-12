Romo, el que quería ver fuera a Cuitláhuac

Renunció Alfonso Romo como jefe de la Oficina de la Presidencia y aunque este empresario-funcionario ya no influía desde hace meses en el ánimo del presidente López Obrador, su salida oficial del gabinete tiene repercusiones hasta en Veracruz, nos hacen ver.

De Romo se cuenta que no quería ser parte del gabinete y, por lo que se notó desde el inicio del gobierno de la 4T, hizo mal en no sostenerse en el no. Pero nos comentan que debió ganarle la curiosidad de incursionar en la alta burocracia de México y su deseo de agregar a su importancia empresarial el tener el poder de un importante cago.

Ahora vemos que le falló rotundamente su cálculo. Nos indican que no supo visualizar que uno era el López Obrador que trató como opositor al gobierno y candidato en campaña y otro lo que sería AMLO ya como Presidente.

Así que el regiomontano empezó muy mal con la 4T desde que no pudo convencer a su jefe para que el nuevo aeropuerto se quedara en la zona de Texcoco y de ahí en adelante todo fueron reveses… o casi todo, pues nos afirman que sí logró algunos negocios, pues no debe perderse de vista que es acusado de haber incurrido en conflictos de intereses.

Pero ahora ya está fuera y es otro que le renuncia al Presidente, con quien empezó a relacionarse vía el actual senador Dante Delgado Rannauro. Al respecto, se ha indicado que al empresario siempre le atrajo la política, no para participar directamente, sí para estar relacionado con gobernadores y políticos de ese nivel. De ahí que se afirme que en uno de los intentos de Dante por volver a ser gobernador de Veracruz, Romo lo apoyó decididamente, aunque el resultado no fue el esperado.

Romo también está identificado como el alto funcionario de la 4T, nos aseguran, que desde los primeros meses y hasta hace algún tiempo, le insistía al Presidente para que Cuitláhuac García fue removido de la gubernatura de Veracruz. Tampoco pudo lograr ese objetivo… y ahora son otros los que han vuelto a la carga en esa misión que se ve muy difícil.

Marko Cortés, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, vaya que se expresa bien, en reciente video, de Bingen Rementería, el joven diputado local que es hijo del senador Julen Rementería y quien desea ser alcalde de Veracruz.

Lo eleva hasta las nubes y esto ha sido interpretado, nos comentan, como un espaldarazo a los Rementería en sus intenciones de tener la alcaldía del municipio con más resonancia del estado de Veracruz, peroooo.

Pero lo que no se sabe, nos señalan panistas enterados de los vericuetos de las luchas internas en el PAN, es que Marko Cortés también les habla bonito a los Yunes azules.

En ese sentido nos afirman que Marko, en lo que respecta a la candidatura para el puerto, no le ha dado seguridad a ninguno de los grupos en pugna.

Políticos que son viejos lobos de mar también nos hacen ver lo complicado que resulta establecer las alianzas o coaliciones entre el PRI y el PAN. Es relativamente “fácil” que las cúpulas se pongan de acuerdo, el problema está en las fuerzas municipales o regionales, nos dicen.

Un claro ejemplo de eso, nos apuntan, es lo sucedido esta semana en Orizaba, en donde un grupo panista reventó la asamblea en la que se decidiría si los militantes del PAN apoyan a un priista para que sea el candidato a la presidencia municipal.

Ahí de lo que se trata es, simple y sencillamente, nos dicen, es que en el PAN hay un orizabeño que se cree con la fuerza para ser el ganador. La verdad, nos indican, eso estaría por verse, porque una alianza PAN-PRI respaldando a Juan Manuel Díez, nadie le podría hacer frente.