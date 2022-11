Ronda como león buscando a quién devorar

De todos y todas es conocida la extraordinaria y enorme capacidad de mentir y de sembrar el odio de los partidos de oposición en los últimos años en nuestro país, a raíz del esplendor de un movimiento social, que basa su éxito precisamente en todo lo contrario, en el amor, la solidaridad y la lealtad a un pueblo completo.



La marcha del pasado 13 de noviembre no fue necesariamente una expresión de respaldo al INE, porque éste órgano autónomo ha quedado claro que no desparece, no hay arremetida contra el instituto, hay, en el mejor de los casos, una necesidad de mejorar a esta dependencia y en esa mejora, va de por medio que personajes que representan al viejo régimen, pierdan en absoluto todos sus privilegios, por eso la marcha solo fue el pretexto para defender un espacio de excesos, no solo financiero, sino básicamente democráticos y que no contribuyen a la transformación de la vida pública.



Los partidos de oposición están haciendo una apuesta cada vez más arriesgada de sembrar odio, mentira y venganza en cada trinchera, dueños de 95% de los espacios en los medios masivos de comunicación, laceran diariamente la verdad, que siempre encontrará obstáculos. Al margen del análisis que se haga de las consecuencias de la marcha, quienes la promueven, quieren evitar que se les haga daño a lo que son sus privilegios, pero primero hacen el daño ellos, y lo hacen sin medición alguna, ni intelectual, ni política, ni social, basta con remitirnos a escuchar el lamentable discurso de José Woldenberg, quien no realiza una sola crítica a la necesidad de mejorar el INE, no hace ninguna crítica a la vida de lujos de los consejeros y magistrados, en ningún momento se detiene a realizar una evaluación sobre lo costoso de nuestra democracia manejada por el INE, tampoco hace referencia a la ilegalidad de las extensiones de mandato de los Magistrados del Tribunal Electoral, todos de origen Calderonista, nada que sea perjudicial a un órgano electoral absolutamente caduco en sus cúpulas, no así en su existencia, por el contrario, sus expresiones son de repudio, odio y rencor al Presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, y a lo que él representa en la transformación de la vida pública.



En este sentido, no es menor no poner atención a la infame campaña mediática que abona al odio y está pretendiendo establecer una percepción contraria a la verdad, lo que representa desde luego un alejamiento, no solo de la realidad, sino de la verdad misma. Amén de esto, el Movimiento de Regeneración Nacional tendrá que regresar a lo básico, a lo que durante años ha sabido hacer, el gesto físico, las expresiones, el observar al ciudadano a los ojos, es decir, tomar las calles no precisamente en manifestaciones multitudinarias, sino más bien en el brigadeo exitoso casa por casa, persona por persona, pueblo por pueblo, para establecer la que considero la forma más exitosa de comunicación y la que el pueblo mexicano con su nivel de conciencia recibe perfectamente. Y con ello revertir la percepción equívoca que está manejando la derecha, que se radicaliza cada vez más.



La postura de la derecha, la está conduciendo a un mundo de esclavitud, pues la mentira eso genera, todo lo contrario de asumir la verdad como un pilar de vida, por otro lado, invariablemente la mentira será destructiva, incluso con ella misma, que a la larga así es siempre con lo que la oposición plantea: sin que esta reflexión represente aceptar mentira alguna, los partidos de oposición se quejaron de la desaparición de fideicomisos, de la falta de medicamentos, de la militarización del país, de la inseguridad, se quejan de miles de mentiras, pero ninguna mentira los había sacado a marchar a las calles, en una falsa marcha ciudadana, encabezada por impresentables y arcaicos líderes políticos, a quienes unió el amor por el dinero.



