Antes de conformar su “alianza histórica” y de salir a la calle a pedir el voto, PAN, PRI y PRD debieron haber pedido disculpas al pueblo de México.

Sí. Los políticos de esos tres partidos son los responsables del saqueo histórico que ha vivido el país en los últimos 40 años. Hoy, salen a las calles, en minúsculas marchas, para tratar de engañar a la población de que los gobiernos de Morena son culpables de lo que ellos provocaron. Se olvidan que el pueblo ya despertó. Se olvidan que el pueblo tiene memoria. Se olvidan que los veracruzanos, como lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es un pueblo avispado, de gente que no se deja engañar. Si en las urnas ya le dijimos que no al PRIAN, este próximo domingo se volverá a ratificar esa decisión en contra de los partidos que han abanderado la corrupción que tanto daño le ha causado a Veracruz y a México. No tenemos ninguna duda. El Movimiento de Regeneración Nacional va rumbo a la victoria en las urnas. Esta elección será un parteaguas, el rechazo rotundo a “más de lo mismo”, a las banderas de los políticos corruptos y la determinación de un pueblo sediento de justicia que reconfirmará su convicción de los ideales democráticos. Lo dicen las encuestas más serias, nacionales e internacionales, pero nos lo dice también la gente de la calle, los hombres del campo, los pescadores de la costa, las mujeres, las maestras y maestros, los obreros petroleros de Minatitlán, los jóvenes que han visto con esperanza nuevos caminos y oportunidades de desarrollo. En el mes de abril, un estudio realizado por el diario madrileño El País, daba cuenta de que Morena ganaría la mayoría del Congreso de la Unión en la jornada comicial del próximo 6 de junio. Además, la simpatía del presidente Andrés Manuel López Obrador, el impulsor de este proyecto de Regeneración Nacional, se ha mantenido entre 68 y 65 por ciento. Nunca antes otro mandatario había tenido tanta popularidad. Hace apenas unos días, Citibanamex pronosticó que la alianza conformada por PAN-PRI-PRD no lograría quitar la mayoría en San Lázaro a Morena, porque a nivel nacional nuestro partido sigue siendo la oferta política individual más fuerte. La encuesta más reciente realizada por Citibanamex, correspondiente al periodo del 29 de abril y 5 de mayo de 2021, destacó que Morena tiene un 46% en la intención de votos efectivos, muy por encima del PAN, PRI y PRD que registraron 17%, 15% y 5%, así como el Partido Verde (PVEM) con 5% y PT acumuló 3% y Movimiento Ciudadano tuvo 5%. Los nuevos partidos como PES, RSP y Fuerza por México, no alcanzaron ni el 3% de votos. El análisis de Citibanamex destacó que en los estados del centro, sur y la península de Yucatán, Morena tiene una mejor posición en la intención de votos. Con esos datos duros especializados, no tenemos dudas de que vamos rumbo a la victoria.