Rumbo al 2024

En menos de un año el país tendrá elecciones presidenciales, también se elegirán a los nuevos gobernadores de la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Yucatán.



También se elegirán diputados y senadores del Congreso de la Unión, además, la renovación en los congresos locales en 31 estados, con excepción de Coahuila y elecciones municipales, en 25 de las 32 entidades.



En las elecciones del 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE), estima la participación del padrón electoral que ronda entre los 97 millones de ciudadanos, es decir, 8 millones más que en las elecciones de 2018.



Es por ello que las próximas elecciones del próximo 2 de junio de 2024, es una de las más importantes, es la mayor elección en la historia del país, no solamente por la cantidad de electores, sino porque es el cambio de Presidente de la República y la renovación del Congreso de la Unión.



Sin duda un momento decisivo para todos los mexicanos, porque el actual mandatario federal busca a como dé lugar dejar a su sucesor, y él mismo lo declaró la semana pasada al decir que, “ya inició el proceso”, pese a las llamadas de atención del INE de dejar de hacer proselitismo desde su atril mañanero.



Pero el líder de Morena, ya dio por inaugurado de manera “oficial” el arranque del proceso electoral que se avecina, dejando en claro que, desde Palacio Nacional seguirá el mismo tenor de los comicios del 2021 y de este año y no lo podemos permitir, por eso es el momento de la unión de todos los mexicanos.



Pese a que Morena quiere reflejar seguridad en las próximas elecciones, estas no están definidas, porque habemos miles de mexicanos que sabemos que este gobierno fue un desastre desde el inicio.



Morena falló con su estrategia de seguridad, donde los abrazos se convirtieron en balazos, que han llevado a este sexenio a ser el más violento de la historia de este país con más de 156 mil muertos; el bienestar en salud que tanto prometió, nos llevó a sufrir el desabasto en medicinas y cada día disminuye el beneficio de seguridad social para todos los mexicanos.



La autollamada Cuarta Transformación, también dijo que acabaría con la corrupción, y esa ha sido su manera de trabajar, por eso le pusieron candado a sus gastos en las obras insignias disfrazándose de “seguridad nacional”; también prometieron que acabarían con la pobreza, pero únicamente la multiplicaron.



Por eso es momento de despertar, que todos mexicanos salgamos a defender nuestro país, de no dejar que Morena se perpetúe como es su intención, en estos cinco años hemos visto que el Presidente ha gobernado a base de popularidad, pero esa no se hereda, y solo nos está dejando destrucción, pobreza y muerte.



Es momento de que todos los mexicanos digamos ¡ya basta! Y recuperemos nuestro país para volver a construir lo destruido, no dejemos que el desinterés y la apatía nos impidan ir a votar, porque ahora está en juego el llevar la comida a nuestros hogares, la educación de nuestros hijos, nuestros empleos y sobre todo nuestras vidas, es momento que todos cambiemos México.