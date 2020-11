Salinas y sus dichos

Fue el pasado 7 de septiembre cuando fuentes ubicadas en Palacio Nacional me revelaron que aquel libro de Pío López Obrador (bautizado por David León Romero como “la biblia”), contenía nombres y cantidades detalladas sobre donaciones del sur del país para el Movimiento de AMLO.

“Era una especie de agenda gruesa con pastas negras y una liga obscura ajustada, de aquellas que sirven para impedir se abran las hojas de par en par”, me comentaron en esa ocasión respecto al libro que observamos en los videos revelados por Latinus.

Y es que en ese “libro sagrado” del operador del Presidente con base en Chiapas, se registraban los abonos, o bien, las colaboraciones saldadas mes a mes por quienes sostenían financieramente a Morena (en el sur), con miras a la elección del 2015, pero de manera primordial, hacia el proyecto del 2018.

En aquel septiembre me comentaron que además del libro contable en Chiapas, existían varios más en otros estados del país con su respectivo responsable, donde también se anotaban los financiamientos para sostener al partido. La diferencia es que ninguno de ellos fue grabado, como ocurrió con Pío López Obrador.

“Por fortuna el hermano del Presidente nunca dejó que David León o cualquier otro le tomara foto a ese libro, o cuando menos en Palacio no tenemos registro de una imagen así, aunque en honor a la verdad, con todos los videos que aún no se difunden y los personajes que ahí aparecen, los nombres en esa biblia podrían conocerse fácilmente”, me comentaron en aquel momento.

Este fin de semana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que no se encontraron elementos suficientes para fincar algún tipo de responsabilidad penal a Pío López Obrador por los videos de 2015, donde aparece (de manera presunta) recibiendo dinero en efectivo de David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil.

El domingo pasado, fuentes en Palacio Nacional me hicieron saber que hace 10 días, en una reunión previa a la “mañanera”, el Presidente mencionó que mientras estuviera al frente del Gobierno nadie procedería contra Pío. “Lo mío es pequeño frente a lo que hizo Salinas con su hermano Raúl, es más, no hay punto de comparación”.

Y sobre el egresado de Harvard...

Apenas la semana pasada, Carlos Salinas de Gortari comentó a uno de sus amigos cercanos que quien lo mantiene vigente en México es el propio Presidente. “No busco estar vivito y coleando por allá, es más, estoy retirado. He tenido a mi mejor publicista en AMLO por años, lo sigo teniendo en varias mañaneras, y eso no es política-ficción, es real”.

