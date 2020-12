Saltimbanquis de la política

En política, como en la vida, muchas veces nuestras opiniones tienen fecha de caducidad. Las ideas, que en algunos se pueden mantener sólidas, firmes, incólumes, para toda la vida, en otros pueden sufrir el embate del tiempo y de las circunstancias. "La herrumbre del tiempo", como decía el poeta.

En la política local es muy común ver a personajes que cambian de camisetas ideológicas o partidistas un día sí y otro también. Van para donde corre el viento y van bien, nunca se equivocan, porque llegan a buen puerto y ahí, se acomodan con gran satisfacción. Les llaman "saltimbanqui", que según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa "persona que realiza saltos y ejercicios acrobáticos, generalmente en espectáculos al aire libre". Y sí, así lo hacen, en público, a la vista de todos, sin ningún pudor. Estos saltos se han vuelto tan comunes, que ya no extrañan, son parte del paisaje diario, del escenario local, pan de cada día, como decía mi abuela o de la "prágmata", como me repetía mi amigo el doctor Víctor Antonio Tejeda-Moreno, de feliz memoria. Y sí, al final, en la vida se trata de sobrevivir y para ello, nada mejor que lo práctico, lo pragmático. Así, en esa ruta veo ahora en Coatepec a la síndica ¿panista, ex panista? Arely Guadalupe Bonilla Pérez, desesperada por llamar la atención de los morenos de la 4T. Hace algunas semanas buscó acercamiento con el Comisionado estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar, pensando en que esa sería la ruta segura para lograr la candidatura a la presidencia municipal o a una diputación. Hace apenas un par de días, el PT ya dijo que no irá en alianza con Morena y PVEM, porque literalmente fueron "bateados" y no fueron contemplados para las candidaturas. La exsubdirectora de Supervisión de Servicios Registrales del Estado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa viene de una familia que tenía bien puesta la camiseta con el PRI, después se ligó al AVE y luego se fue al PAN, desde donde pretende llegar a Morena con bombo y platillo. Parece que el "chapulineo" es su gran virtud política. ¿Qué ha hecho por Coatepec la joven profesionista en estos años de desempeño político? ¿Alguien recuerda un hecho trascendente, impactante, algo que marque la memoria colectiva del pueblo mágico? Parece que no. Su desempeño, como bien lo han calificado opinadores locales, ha mostrado siempre una "visible inestabilidad", buscando solo servirse con la cuchara grande. Como empresaria y persona física, ya se sabe, porque así consta en los registros de proveedores, prestó servicios al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, vinculada quizá, nos cuentan, por el panista Abel Cuevas Melo. Ha realizado obra eléctrica y civil al Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras dependencias del gobierno federal.

Un día fue aspirante del PRI a la diputación local de Coatepec y ese mismo año se presentó como delegada distrital del Partido Alternativa Veracruzana (AVE) y luego regresó a ser suplente de candidata del PRI. Sin que sus seguidores supieran qué seguía en el guión, otro día reapareció como candidata titular del PVEM

Ayer, la ex Oficial del Registro Civil en Coatepec señaló que el reconocimiento de Olga Sánchez Cordero a las políticas públicas implementadas en Veracruz, por la Dirección General del Registro Civil estatal, "es consecuencia lógica del trabajo, la visión de Estado, que tiene el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos". Vaya, la señora va con todo, con su canto de sirenas, a endulzarle el oído al funcionario estatal. El problema es que más que ayudarle, su activismo parece perjudicarle a quien también es vecino de Coatepec, porque Arely Bonilla le estaría sumando negativos al hombre oriundo de Otatitlán.

Nos vemos los jueves

mail:

valeramk@hotmail.com

valeramk@hotmail.com