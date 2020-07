Salud, a punto del colapso

Lo dicho ayer por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no deja lugar a dudas: la situación de los hospitales de Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Poza Rica y Tuxpan “es compleja”, lo que quiere decir que ya están saturados o a punto de colapsar.

Dijo además que no sólo es cuestión de abrir más espacios, sino de contar con suficiente personal médico para atender a los pacientes infectados por el Covid-19. Esa es la realidad. Y el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional haya anunciado hace unos días la habilitación hospitalaria de sus instalaciones del Batallón de Infantería en Tuxpan, Batallón de Infantería en Minatitlán y Batallón de Infantería en la Boticaria, en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, significa que las cosas pintan muy mal en el estado en el sector Salud. “Tenemos que actuar nosotros en comprensión de nuestras enfermeras y nuestros médicos que están en primera línea”, señaló ayer el mandatario estatal en una entrevista a Radiotelevisión de Veracruz (RTV). “Tenemos que empezar a cuidarnos, a ser conscientes, evitando contagios”. De nada sirve hacer un recuento de hechos, ni de buscar responsables. La enfermedad crece y está a punto de convertirse en una crisis de salud pública. Ayer mismo, el diputado Jorge Moreno Salinas, secretario de la Mesa Directiva del Congreso local, lanzó un exhorto a los ciudadanos para ser solidarios con la sociedad, no salir si no es necesario hacerlo, y si lo hacen por cuestión de trabajo o surtirse de alimentos, actuar con responsabilidad con el uso de cubrebocas, la sana distancia y estricta higiene de manos. "Cada vez es más angustiante la situación que vivimos con esta pandemia; es necesario reducir los contagios y muertes que ya llegan a niveles incontrolables”, alertó. Antes, se sabía de casos de personas ajenas a nuestros círculos cercanos, hoy ya llegó a ese nivel, vecinos, amigos y familiares, y los testimonios son inquietantes. Es un padecimiento que impide la respiración normal y, en muchos casos, es mortal; lo que señalan los médicos es que, aún salvando la vida las personas, quedan secuelas irreversibles permanentes. No queda más que cuidarnos todos, a partir de cada persona. Lo que no puede justificarse es que, ahora, el propio Ejecutivo del estado quiera utilizar la coyuntura para endeudar aún más al estado con un crédito por ¡dos mil millones de pesos!, bajo pretexto de que se ocupará para reactivar la economía por el impacto de la pandemia. “Ante la reducción de ingresos (…), podemos recurrir a un crédito que no rebase los dos mil millones de pesos (…) Nosotros tenemos programado en el plan sexenal reducir la deuda a largo plazo por más de dos mil millones”. ¿En realidad es para ese fin; dar apoyo a las empresas para que no quiebren? No hizo un planteamiento de qué apoyos se trata, a quiénes se otorgará, cuándo, monto y condiciones de esos apoyos. Fue un planteamiento muy genérico.

opedro2006@gmail.com