Salud mental: necesidad convertida en privilegio

Un signo de la modernidad es el aumento de padecimientos mentales: estrés, ansiedad, ataques de pánico, comportamiento compulsivo…. Nuestra mente colapsa poco a poco; no puede seguir el ritmo que marca la vorágine capitalista que exige producir, consumir; ser más, aspirar a más, tener más, más, más, más.

Aunado a ello, esta sobrexigencia de la producción y consumo pide también sentirse plenos y felices; sonreír sin importar en qué estado se encuentre nuestra vida privada, nuestro cuerpo o nuestra mente. Hay un señalamiento puntual hacia aquellos que se “rinden”, que “colapsan”, que no pueden más. Ante este continuo bombardeo de “tú puedes y si no, no te quejes”, miles de personas que cruzan algún tipo de malestar o padecimiento mental lo viven en silencio, en soledad, en la incomprensión.

La serie Una dosis diaria de sol, (2023. Dir. Lee Jae-kyoo) aborda los prejuicios que giran alrededor de las enfermedades mentales, pero también la soledad y dolor de quien las padece. La serie, con los elementos clásicos del dorama, muestra el valor de la empatía, solidaridad y esperanza.

La narrativa muestra cómo la sociedad busca invisibilizar la existencia de estos malestares, y cómo en realidad todos en algún momento atravesamos por ellos, colapsamos, y necesitamos parar, buscar ayuda, sentirnos arropados, escuchados, para volver a encontrarnos, muchas veces no para regresar a quienes fuimos, sino a un nuevo yo que se adapte a sus nuevas circunstancias.

Por su puesto que hablar de salud mental también implica que se requiere de una infraestructura gubernamental que provea este tipo de atención y cuidado, de manera suficiente, oportuna y de calidad, lo cual, no sucede.

El bienestar emocional sigue ninguneándose y se le hace a cada individuo responsable de que busque la manera de gestionar lo que siente y darle solución, cuando el origen de la tristeza, la ansiedad, el estrés, etcétera vienen o son magnificados por lo que pasa en el exterior: trabajo agobiante, falta de dinero para una vida digna, deudas, violencia, inseguridad, y un largo etcétera.

Se nos hace responsables de estar bien en un mundo que nos bombardea constantemente con un sinfín de requerimientos de producción y aspiracionales.

Atender la salud mental, acudir a terapia, tomarse días de descanso, realizar una actividad física continua, meditar, acudir a sitios de esparcimiento, comer bien, etcétera, terminan siendo un privilegio cuando, en realidad, son una necesidad básica: tener todo lo necesario para estar bien.

Vale ir haciendo consciencia de que la salud mental va ligada al tipo de sociedad en la que vivimos, a los parámetros a lo que nos enfrentamos, y que hace falta la construcción urgente de un entramado social en el que se privilegie la vida y no la producción. ¿Qué nos queda?, tal vez podríamos empezar por validar lo que sentimos, lo que nos cuesta; empezar a rendirnos más seguido, a no cumplir expectativas y ser más compresivos con nosotros mismos y, por ende, con el otre que enfrenta la misma batalla.

¿O usted que opina?, ¿cuántas veces se obliga a seguir cuando necesita parar?





