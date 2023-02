Salud y educación

Casi la mitad de los niños y adolescentes en México siguen viviendo en pobreza y, a pesar de los programas sociales existentes, un 60% carece de acceso a seguridad social, por lo este es uno de los principales retos del país, señaló en el “Informe Anual 2019: Avances y Desafíos para la niñez y la adolescencia en México”, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, Christian Skoog.



La primera infancia, es decir, los primeros cinco años de vida es otro desafío para México. Según el documento, en el país 18% de niños menores de cinco años aún no alcanzan el desarrollo adecuado, mientras que en las zonas indígenas la educación todavía enfrenta dificultades de accesibilidad y aprendizaje.



"Romper el ciclo de pobreza que obstaculiza el pleno desarrollo físico y emocional de niñas, niños y adolescentes es, ante todo, un deber hacia ellas y ellos, pero también un paso clave para el presente y futuro de México” (Unicef). El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica que se considera que una persona es pobre cuando tiene al menos una carencia social. Las carencias sociales son: educación, salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, así como alimentación nutritiva y de calidad. El acceso a la seguridad social es la carencia más significativa. En la planeación de las políticas públicas se considera que es más oportuno proteger a la población con seguridad social en lugar de transferir dinero a las personas a través de programas sociales. La falta de acceso a servicios de salud aumentó en 2022. El rezago educativo, por su parte, creció de 19 a 19.2 por ciento en el mismo lapso.



Solo hay que analizar las estimaciones sobre el número de personas y los indicadores de Pobreza 2020 del Coneval para observar la gravedad del problema: población en situación de pobreza 43.9%, 55.7 millones; población en situación de pobreza moderada 35.4 %, 44.9 millones; población en situación de pobreza extrema 8.5%, 10.8 millones; población vulnerable por carencias sociales 23.7%, 30.0 millones; población vulnerable por ingresos 8.9%, 11.2 millones y la población no pobre y no vulnerable 23.5%, 29.8 millones.



En otras palabras, uno de cada dos niños, niñas o adolescentes vive en la pobreza, cerca de 19.5 millones (Coneval 2020); hay una preocupante prevalencia de la desnutrición crónica entre menores de cinco años (13.9%), de la anemia entre los de uno a cuatro años (32.5%) y del sobrepeso y la obesidad (38.5%) entre los de 6 a 11 años y (43.8%) entre la población de 12 a 19 años, afectaciones todas con graves consecuencias para la salud (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021), y potencial aumento de las brechas de aprendizaje y del abandono escolar, particularmente en las poblaciones de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, aquellas pertenecientes a comunidades indígenas fruto del cierre prolongado de escuelas. Estas cifras son un reto para eliminar la pobreza entre la población infantil y adolescente a nivel nacional, así como fijar la atención sobre el papel crucial que la educación juega en ese sentido.



El periodista, analista económico y divulgador tecnológico español Marc Vidal comenta con relación a las previsiones sobre los avances educativos, tecnológicos y sus adopciones en los próximos años. Muy pronto los niños se pondrán gafas de realidad virtual y realmente verán aquello que estudian. Experimentarán cosas en un mundo virtual. Aseguran los expertos que en 2025 la realidad virtual y la realidad aumentada aumentarán el aprendizaje remoto y, como resultado, las aulas comenzarán a desaparecer. En 2026, en apenas 4 años, tendremos un mundo con acceso a Internet global y absoluto. Viviremos en la Internet del Todo y muchas instituciones continuarán poniendo a disposición de la humanidad su contenido. El conocimiento no tendrá ningún tipo de barrera y se compartirá utilizando la tecnología sensitiva.



En 2030 los cerebros humanos se conectarán a la nube. La capacidad de respaldar nuestros pensamientos y recuerdos utilizando computadoras aumentará dramáticamente nuestro potencial de aprendizaje. Todo esto será posible a través de nano robots en los denominados capilares que hay en nuestros cerebros. En 2030 también la imagen cerebral revolucionará nuestra enseñanza. El uso de imágenes cerebrales nos permitirá afinar la educación al probar que modos de enseñanza funcionan mejor con cada alumno.



En 2031 la educación ya sólo será personalizada. Empezará una personalización del estudio totalmente mejorada. Los estudiantes pasarán mucho tiempo involucrando a los profesores individualmente, y se ejecutarán como tutorías individuales de un modo totalmente virtual pero tremendamente real en cuanto a la percepción sensorial. Ese mismo 2031 nuestros maestros serán en gran medida pura Inteligencia Artificial, de hecho, será inteligencia cognitiva.



Esto que suena a ciencia ficción es una previsión de desarrollo tecnológico que marcará el futuro de la educación y el papel de niñas, niños, jóvenes y maestros en los próximos años y para ello hay que estar preparados. Una población escolar atendida en salud, alimentación de calidad, vivienda digna, con una familia de ingresos asegurados, permanentes y que cubran satisfactoriamente sus necesidades, garantizará un mejor desempeño de los estudiantes hoy y mañana. Un reto de esta naturaleza puede, y debe, ser enfrentado como una oportunidad. Una oportunidad de asegurar que el capital más valioso para cualquier país, sus niños, niñas y adolescentes, sea potenciado al máximo”. Es un tema de derechos en el presente y de visión hacia el futuro", señaló Fernando Carrera Castro, de UNICEF en el país.



Si bien no todo tiene que ver con presupuesto, es necesario que el gobierno invierta más en educación para evitar problemas más tarde. En años recientes la expansión económica se ha visto afectada y en paralelo aumentó la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia. Se debe fortalecer y ampliar la protección social a niveles federal y estatal, con vehemente énfasis en recabar conocimiento sobre el grado y tipo de pobreza que viven niñas, niños y adolescentes en México; asegurar la continuación de los estudios y el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes; cerrar las brechas de aprendizaje y del abandono escolar, particularmente en las poblaciones de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, aquellas pertenecientes a comunidades indígenas.



Prevenir, tratar y reducir todas las formas de mala nutrición a través del fortalecimiento de la calidad en la atención ofrecida por los servicios de salud a nivel primario y comunitario, así como del desarrollo y promoción de entornos alimentarios saludables, incluyendo cooperación técnica para modificar marcos normativos nacionales y estatales; acceso y consumo de alimentos saludables; mejorar las condiciones físicas y de equipamiento de las instituciones educativas, es un tema de derechos, como lo apuntó Carrera Castro. En suma, se debe asegurar una permanente, responsable, eficiente, capaz y efectiva política pública en materia de salud, educación, igualdad y protección de la niñez y adolescencia a nivel nacional.