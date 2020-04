Sálvese quien pueda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una de las áreas neurálgicas del gobierno federal, por lo que en cada cambio de sexenio es una de las más peleadas, todo aquel que se siente cercano al nuevo mandatario y que considera que cuenta con el perfil necesario desea le sea conferida esa responsabilidad.

La Secretaría de Gobernación quizá sea la otra área de mayor relevancia y ahí se requiere un político probado, pero son precisamente estas dos dependencias gubernamentales las de mayor peso en la estructura de gobierno.

Algunos funcionarios que han sido titulares de la SHCP han utilizado la oficina como plataforma para encontrar mejores derroteros, como es el caso de José Ángel Gurría, quien se encuentra al frente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, Francia. Otros se han retirado a la iniciativa privada como Francisco Gil o Pedro Aspe y me parece que Luis Videgaray también, otros tantos se han retirado de la vida pública, pero se han incorporado al ámbito académico.

El asunto es que de alguna u otra manera, sólo por el hecho de haberse desempeñado como secretario de Hacienda y desde luego, realizando un trabajo de regular a bueno, ha sido suficiente para trascender en algún otro aspecto de la vida, es decir, la SHCP no es una dependencia cualquiera, es la normativa y globalizadora en lo que respecta al ejercicio del gasto público y con su trabajo se respalda en gran medida la toma de decisiones del Ejecutivo.

Por eso causa extrañeza que en estos momentos extraordinarios que se viven en el país no se hable casi nada de esa importante secretaría y mucho menos se ve ni se escucha a don Arturo Herrera, titular de la misma, sobre todo cuando nos enteramos que el precio del petróleo se ha derrumbado o que la economía de México caerá más de un 6% este año por la pandemia de Covid-19.

Aquella frase que algún día se le atribuyó al presidente de que “la economía no debe ser manejada sólo por economistas, porque sería como dejar la paz en manos sólo de militares”, toma vigencia y se percibe un menosprecio hacia los técnicos en ciencia económica que lo han acompañado.

Aquel principio tan necesario para un gobernante de delegación de autoridad que nos fue enseñado en las aulas universitarias en las que recibíamos la materia de administración, ha sido despreciado en el actual régimen en donde solamente una persona habla y la misma persona es la única que toma decisiones.

Al no respetarse este principio de administración, el secretario de Hacienda no tiene movilidad ni independencia, tampoco tiene voz que sea respetada desaprovechándose su liderazgo, lo cual quizá no tendría mayor relevancia si se diera en otra dependencia, pero está ocurriendo en la normativa y globalizadora del gasto público.

Se tiene conocimiento que las opiniones o asesorías que don Arturo Herrera realiza al Ejecutivo van a parar al cajón del olvido en Palacio Nacional, por eso el presidente se empeña en no abrir la puerta a incrementar el gasto público para rescatar la economía, sin importar que ésta vaya en picada y toque fondo.

Cuando el ahora profesor del Tecnológico de Monterrey, Carlos Urzúa, renunció a la secretaría, lo hizo de manera pública, haciendo señalamientos de las cuestiones en las que no estaba de acuerdo y no solamente señaló aspectos técnicos, financieros o presupuestales, también acusó al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, de intentar infiltrar en la administración a personas afines a sus intereses de negocio, es decir, hablaba de corrupción.

Está claro que el doctor Urzúa se retiró al no estar de acuerdo con la impericia e intransigencia de su jefe cuando le proponía las políticas económicas.

Quizá por ello también Gerardo Esquivel, propuesto para ser subsecretario de Egresos optó por ocupar una posición en la Junta de Gobierno del Banco de México. Tal vez por lo mismo Santiago Levy y Rogelio Ramírez de la O, economistas respetados en el ámbito financiero internacional, rechazaron la invitación para trabajar en la actual administración.

Ya entramos a la fase 3 de la pandemia, quizá ya sea momento de que don Arturo Herrera se retire, antes de que la situación se complique más y alguien grite sálvese quien pueda.

Diputado federal del PAN