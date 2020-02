Sanción por caso de video cámaras

Por fin el escandaloso caso de las cámaras de vigilancia instaladas a finales de la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes está por ser sancionado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las cámaras fueron adquiridas según el contrato número SSP-UA-111/17 para la adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de los sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV en el estado, y sus convenios modificatorios; se estableció un periodo de ejecución de 252 días que concluían el 16 de agosto de 2018, sin que a la fecha de la auditoría se concluyera la entrega y puesta en operación de la totalidad de los bienes adquiridos, ni se finiquitara el contrato o, en su caso, se aplicaran las penas convencionales correspondientes, por lo que la nueva gestión del gobernador Cuitláhuac García inició las gestiones del proceso de rescisión.

Con fecha 16 de diciembre de 2019, Enma Patricia García Rodríguez, directora general de Fiscalización a Fondos Federales, de la Contraloría General del Estado, envió el oficio número CGE/DGFFF/3778/12/2019 a Juan Carlos Hernández Durán, director general de Auditorías a los Recursos Federales Transferidos "A" del máximo órgano fiscalizador del país, mediante el cual le remitió "información para la atención de resultados finales y observaciones preliminares de la auditoría 1583-GB-GF."

La funcionaria de la CGE envió copia fotostática del oficio número ST/1544/2019, fechado el 13 de diciembre pasado, en el que Aurora Lara García, Secretaria Técnica de la Sefiplan, remitía documentación e información solicitada en tres CD's certificados; también se incluía copia fotostática del oficio SSP/UA/DRF/7976/2019, del 13 de diciembre anterior, en el que Ulises Rodríguez Landa, Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, aportaba información certificada y dos CD's certificados.

El monto pendiente de aclarar asciende a casi 350 millones de pesos, que fueron transferidos por la Federación al gobierno de Yunes Linares para este programa estatal de videovigilancia.

Para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, la Contraloría General del Estado inició el año pasado el procedimiento bajo el expediente número OICSSP/DTyA/095/2019, pues al revisar el contrato SSP-UA-111/17 verificó que el Gobierno del Estado había pagado más de 1,044 millones de pesos con diversas fuentes de financiamiento, entre ellos los fondos transferidos por el gobierno federal, sin que el contrato y los convenios estipularan la cantidad de bienes adquiridos; además, en las facturas emitidas por el proveedor no se registraron los números de series y de identificación de dichos bienes.

También se verificó físicamente que en los Centros Estatales de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Xalapa, Poza Rica y Córdoba-Fortín, y el C5 del puerto de Veracruz, no hubo entrega formal de los bienes, ya que no se identificaron ni se inventariaron y carecieron de resguardos; además, la mayoría de las cámaras instaladas no funcionaron correctamente ni recibían la señal.