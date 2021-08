Sanciones ante la emergencia

Del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y los diputados locales, principalmente de Morena, que son mayoría en el Congreso, podría depender una efectiva salida emergente para hacer frente a la terrible ola de contagios de Covid-19 que se presenta en el estado...

Cuyo exponencial crecimiento de la enfermedad ha colocado a nueve hospitales públicos en condición de colapso al agotar espacios para atender a los enfermos, a otros seis nosocomios a punto de total saturación y dos más en la misma tendencia, según el sistema de información sobre Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG). Es evidente que los decretos del Ejecutivo para restringir la movilidad hacia los centros de mayor concentración de personas para evitar que la enfermedad siga extendiéndose, llevan una buena intención, pero no han funcionado como se esperaba. Ayer por la mañana, el Ejecutivo encabezó una reunión con el Comité Técnico de Salud para evaluar la situación y anunciar nuevas medidas preventivas ante la emergencia; sin embargo, por más que se apele a la conciencia y responsabilidad de las personas, sólo una parte de la población atiende y cumple esos llamados, en la parte restante hay desfachatez y puede observarse en las calles, mercados, bares, restaurantes, unidades del transporte y centros de convivencia sin utilizar cubrebocas, lo cual no solamente coloca en riesgo la vida de ellos, sino de todos los demás ciudadanos. ¿Puede seguirse igual? No, necesariamente debe cambiarse la estrategia, ante el riesgo de que la pandemia quede fuera de control en Veracruz. Hace casi seis meses, en febrero pasado, el diputado Jorge Moreno Salinas propuso una iniciativa con proyecto de ley para hacer obligatorio el uso de cubrebocas en la vía pública o espacios de uso común, incluyéndose en oficinas públicas a burócratas, así como a usuarios y operadores del transporte público (en el colmo, muchos lo incumplen), medidas de prevención que reduzcan los contagios, con lo cual el gobierno cumpliría cabalmente su obligación de cuidar la salud pública “durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria ocasionada por dicha pandemia y hasta que la autoridad sanitaria competente declare oficialmente su conclusión”. Es necesario hacerlo, dictar esas disposiciones de acuerdo a la necesidad que se presenta, con sanciones como las que ya se aplican en otros estados como Chihuahua, Colima, Michoacán, Morelos, Sonora, Zacatecas, y algunas ciudades como Toluca, donde ya se reguló legalmente el uso de cubrebocas. Lo de menos es que la iniciativa haya sido presentada por el grupo legislativo PRI-PVEM, lo importante es establecer que las personas, físicas o morales, cumplan con observar las medidas sanitarias previstas, y quien no lo haga, amonestar con apercibimiento, trabajo comunitario, entrega de material médico y multas, sin que estas sean excesivas, que no excedan del importe de un día de salario, y tratándose de personas no asalariadas, el equivalente a un día de su ingreso.

