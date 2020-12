Se acaba el tiempo, gobernador

Buen día, apreciado lector. Termina otro año con la confusión en torno al trabajo de Cuitláhuac y su equipo. No se trata de acusar si gobierna bien o mal, o si su líder máximo y él quieren o no a los periodistas; es que no deja que se le acerquen para tener una idea de cómo es.

Cuando menos lo ideal es que atienda sugerencias que surgen de la sociedad, para que él y su equipo trabajen “en caja de cristal” y por fin podamos vivir en paz y en orden.

La 4T no ha podido resolver, como prometió, tantos problemas que le dejaron “los malos del pasado”, pero ya van más de dos años. Ahora son ellos los responsables y se les agota el tiempo, respetable gobernador.

Por ejemplo, algo que es muy grave, allá por septiembre de este mismo año, desde Tres Valles, en donde se revisó la estrategia “para continuar con la reducción de la incidencia delictiva en todo el estado”, declaró que “jueces han tirado detenciones importantes al liberar a presuntos criminales”.

Y comentó que le interesaba mucho cómo iban trabajando en coordinación las fiscalías con los jueces, tanto los que atienden cuestiones del fuero común como del fuero federal, “porque ha habido detenciones importantes y lamentablemente algunos jueces y juezas los han liberado”.

Que se sepa, salvo en contadas y vergonzosas administraciones, el Poder Judicial y sus integrantes, aún con la molestia de varios gobernadores, han dignificado la impartición de la justicia en el estado de Veracruz.

Así que como se dice en La Corazonada, de conocido portal informativo, el año que comienza abre una excelente oportunidad para que finalmente los tres poderes se pongan de acuerdo y sobre todo, con el impulso y liderazgo del mandatario estatal, crear algún mecanismo eficaz que logre ese objetivo.

Ahí tiene, gobernador, los buenos propósitos de año nuevo. Usted tendría que motivar a los poderes Legislativo y Judicial, a la de ya, para hacer las reformas legales no sólo por asuntos de seguridad pública, sino de seguridad laboral, de manera que todo aquel “jefe” que despida arbitraria e injustificadamente a un trabajador, tenga que pagar de su sueldo los ingresos perdidos.

Y al terminar otro año damos gracias a Dios y a los lectores de este estilo de periodismo, por hacernos el favor de leerlo. Gracias, ¡feliz año!, protéjanse del virus. Y no olviden cuidar el agua y sembrar plantas; ahí está la clave de nuestro futuro.

gustavocadenamathey@gmail.com