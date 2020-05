¿Se aplana la curva?

El presidente López señaló el pasado 14 de mayo que “ya estamos domando esta pandemia, este virus y estamos a punto de lograrlo gracias a la participación de la gente, sin duda”. Previamente Lopez-Gatell había dicho que el viernes 8 de mayo sería cuando México llegue al máximo de contagios de la curva epidémica por el Covid-19. Pero todo resultó falso, siguen en aumento los casos y debemos extremar precauciones guardando la sana distancia y quedándonos en casa.

De acuerdo con datos de la propia Secretaría de Salud (datos oficiales), el 24 de mayo no se ve el punto de inflexión en el número de casos confirmados por mes. Mientras aumenten no podemos relajar el distanciamiento social. No obstante, desde el 12 de mayo el Consejo de Salubridad General informó que la construcción, minería y fabricación de autos, camiones y otros equipos de transporte serían agregados a la lista de actividades esenciales, con lo que regresaron a sus actividades desde el pasado 18 de mayo.

En México se contabilizan 68 mil 620 casos acumulados, 28 mil 931 sospechosos y 7 mil 394 defunciones, tomando en cuenta que se usa el modelo “centinela”, pero en México “la epidemia es ocho veces más de lo que se ve”, según reconoció el propio subsecretario de Salud, por lo que el número de muertos podría ser superior a 60 mil y más de medio millón de mexicanos con Covid-19.

Estas cifras estimadas superan a todos los países, con excepción de Estados Unidos, que tiene un millón 592 mil 599 casos confirmados y hace 40 veces más pruebas por cada mil habitantes que las que se realizan en México. Entre más desorganizado esté un país, menos pruebas se pueden hacer, como ocurre en muchos países africanos y americanos. Bélgica, por ejemplo, realiza 18 pruebas por cada mil personas; en México solo se hacen 4 por cada 10 mil habitantes.

Hay muchos testimonios que desvelan la dolorosa realidad de México. Doctores y enfermeras han dado la vida por cuidar a sus pacientes, se han revelado también las carencias en los hospitales públicos, que no entregan ni el equipo mínimo de protección al personal sanitario. Cada día se sabe de algún conocido o pariente que murió y le diagnosticaron neumonía atípica por falta de pruebas y a Veracruz llegaron médicos cubanos para colaborar con el gobierno.

Mientras no se tengan evidencias científicas, como ocurre en países como Alemania, no puede el gobierno relajar la cuarentena. Muchos gobernadores y presidentes municipales ya han tomado medidas para evitar caer en el error del gobierno federal, y aunque el PIB se siga colapsando lo primero es la vida, por lo que es mejor seguir con el distanciamiento social. #QuedateEnCasa.

