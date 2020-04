Se callará la saeta

Y no salieron las palmas el domingo y se suspendió la procesión; las calles casi desiertas y la gente resguardada en sus casas, como debe ser. No faltan los inconscientes que se aventuran a salir a mojarse en el mar. Por fortuna son los menos, pero esos menos pueden hacer que haya más.

Mañana no habrá la tradicional Procesión del Silencio, que naciera en Sevilla, España, en el siglo XIV por la Hermandad del Silencio, también conocida como La Madruga, pues inicia con el pregón en el portón del templo de San Antonio Abad a la 1 de la madrugada y concluye ahí mismo a las 6 a.m.

Esta tradición fue traída a México por la orden de los Carmelitas, instalándose en San Luis Potosí, donde en 1954 se inicia la Procesión del Silencio a cargo de los toreros de la región en honor a la Virgen de la Soledad, marchando cada año con una creciente cantidad de personas agrupadas en 30 cofradías que visten sus trajes y capuchas con el color distintivo de su templo, partiendo a la orden del pregonero y encabezada por un jinete en punto de las 20 horas, cuando se abren sendas hojas del portón del templo del Carmen para dar paso a las imágenes que son llevadas en andas por los encapuchados en señal de luto y humildad, antecedidos por sus estandartes y marchando al ritmo de los tamborileros, cuyo redoble es lo único que vibra en el sepulcral silencio.

Entre una y otra imagen marchan los nazarenos y costaleros, los cofrades arrastrando cadenas y al final de la columna los penitentes que expían sus culpas entre azotes en el dorso, con el cilicio ajustado o cargando sobre los hombros las zarzas, cerrando la comitiva otro jinete que marcha con su corcel pausadamente al ritmo del tambor.

En nuestro país, al igual que en España, la Procesión del Silencio se ha extendido a otras ciudades, por lo que muy similares se llevan a cabo el mismo viernes en Zacatecas, Aguascalientes y Puebla.

La peste del siglo este año no dejará escuchar los pregones, las saetas, el cante hondo sevillano, el ruido de las cadenas ni el redoble del tambor. No recorrerán las calles los cofrades ni las andas llevando al Nazareno y a la Dolorosa, no se iluminarán con la luz de los cirios ni se llenarán del murmullo de las plegarias. Será un viernes diferente con la fe en los hogares y el corazón.

En este tiempo también hay una conmemoración, justo la partida del pueblo judío del yugo de Egipto para iniciar el éxodo, se iluminará la Menorá, que reúne a las familias en un momento de recogimiento y remembranza celebrando el Pésaj.

En estas conmemoraciones, lo mejor en este tiempo es celebrarlas en casa, en tanto pasa la sombra de la muerte.